Motoroktól és koncentertől hangos Alsóörs

Immáron 18. alkalommal startolt el nemcsak hazánk, de egyben a régió legnagyobb zenei és motoros fesztiválja, a Harley-Davidson Open Road Fest.Már az első nap rocktól és természetesen motor dübörgéstől volt hangos a Balaton északi partja, de a buli még csak most kezdődik igazán, hiszen ma este életre kel Woodstock szelleme, érkezik a Ten Years After, és nemsokára az is kiderül, hogy ki fogja megnyerni a Harley-Davidson Street Rodot.Színes, hangos és nem kevésbé látványos motoros csapat indult el szerda reggel Budapestről, de Európa számos országából is érkeztek a fesztiválozók Alsóörsre.

A 0. nap úgymond „csak" félgőzzel dübörgött, de már csak a képeket is elnézve látható, hogy idén is sikerülni fog a ’Feel the Freedom’ életérzést kimaxolni.A tegnapi teltházas Deák Bill Gyula koncert csak az előőrs volt, a következő 3 napban az adrenalin-szintet látványos kaszkadőr showk, cirkuszi produkciók, vezetett túrák és persze zúzós rock koncertek fogják emelni.Idén nem számít, hogy ki, mivel érkezik, mert lehet egy Harley-val mehet haza , de a szerencsés nyertesen kívül bárki kipróbálhatja, hogy milyen is egy Harley-Davidson nyergében a Balaton parton motorozni.A Harley-Davidson tesztkamion idén is elhozta a fesztiválra a legújabb 2017-es modelleket, amiknek még a sztárok sem tudtak ellen állni, nyeregbe pattant a Tankcsapdából Sidi és Fejes Tomi, Kokó és Kis Viki is, egy laza fél Balaton kört teljesítve tesztelték a vasakat.Az erős kezdés után a buli ma folytatódik, irány az Open Road Fest!18. Harley-Davidson Open Road Fest - Június 7-11, Alsóörs, ’Feel the Freedom’!