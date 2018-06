Motoros rendőrök mentették meg a kismacskákat az M5-ösön

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság motoros rendőrei szolgálatuk ellátása során 2018. május 31-én délben, az M5-ös autópálya ócsai kihajtójánál figyeltek fel az úttest mentén három szürke kismacskára. Az állatok ijedten húzták meg magukat a tűző napon, a rendőrök pedig azonnal cselekedtek: rádión „erősítést" kértek, és egy dobozban, biztonságba helyezve a cicákat, a közeli parkolóba vitték őket - írja a police.hu Az éhes és szomjas apróságokat megetették, megitatták, majd az állatoknak újdonsült gazdáik is lettek. A rendőrök között hamar akadt három jelentkező, akik amellett, hogy állatorvoshoz is elviszik a kismacskákat, örömmel vállalták későbbi gondozásukat is.