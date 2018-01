Mozipremierek a hétre - van, amit egyáltalán nem ajánlunk!

Az útvesztő: Halálkúra

A hentes, a kurva és a félszemű

A világ összes pénze

Három óriásplakát Ebbing határában

Végre itt Az útvesztő-trilógia várva várt befejezőrésze, és itt tegyük az ováció súlypontját arra, hogy „befejező". Végre kifújhatja magát az átlag moziba járó, nincs több nagymenőző ripacskodás, és belső összerezzenés, szégyenkezés a Rockyként sorozó klisék láttán vagy hallatán. A veszély elmúlt, a mozivászonból új élet sarjad. Már csak ezt kell végig szenvedni. Az útvesztő egy olyan világ, vagy „műfaj" utolsó magányos mohikánja, ami a mai sorozatok vagy a szuperhős filmek árnyékában, már így pár év távlatában is hasonlóan kínos hatást kelt, mint egy bundesliga frizura a történelem folyamán bármikor. Egyébként a befejező részben a srácoknak be kell törniük az Utolsó Városba, hogy megmentsék barátaikat, meg minden egyéb az ilyenkor szokásos satöbbi, satöbbi…„Kodelkának se feje, se keze, se lába, mégis milyen szépen úszik a Dunába" – ezt a kis versikét visszhangozta a rosszmájú Budapest még a húszas évek végén is arra a véres bűnügyre reflektálva, mely 1925-ben rázta meg az országot. A jómódú hentesmestert, anyagi haszonszerzés céljából vágta 22 darabra az egykori katonatiszt Léderer Gusztáv és a felesége Mici, majd a test darabjait a Dunába szórták. A rendőrség hamar felgöngyölítette az ügyet, mely előre megfontolt különös kegyetlensége miatt a mai napig az egyik legvérfagyasztóbb fejezete a magyar kriminalisztikának. Ezt a történetet dolgozza fel Szász János új filmje Hegedűs D. Géza, Gryllus Dorka és Nagy Zsolt főszereplésével.1973-ban az egész világ izgulhatott a 17 éves Paul Gettyért, az olajmilliárdos J. Paul Getty unokájáért, akinek római sweet sixteen-je egyszer csak azzal ért véget, hogy elrabolták. Az emberrablók 17 milliós követelését a nagyapja nem volt hajlandó teljesíteni, így – legalábbis a film története szerint – az anyja vette kezébe a dolgokat, és látott neki fia felkutatásának. A Gretty család nagypapája egy eléggé érdekes figura, legendás zsugoriságáról akár még maga Dagobert McCsip is példát vehetne kár, hogy a filmben ez a szál háttérbe került, és szinte nem kezdtek vele semmit. Helyette az anya kálváriáján volt a fő hangsúly, így a morális háttér, erkölcsi tanulság boncolgatása helyett egy lassan lecsorgó, könnyed akció-drámát kaptunk.Mildred Hayes lányát meggyilkolták. Már hónapokkal ezelőtt. A rendőrség a nyomozásba vetett kezdeti lelkesedést feladni látszik, s úgy tűnik, hogy a kisváros kezdi elfeledni a borzalmakat, és minden visszatér a régi kerékvágásba. Csak Mildred nem. A nő eszközök híján, végső elkeseredettségében kibérel három, a város határában álló leharcol óriásplakátot, hogy arra felírt üzeneteivel tartsa fent lánya emlékét, táplálva ezzel a nyomozó hatóságok bűntudatát. Martin McDonaghnak, az Erőszakik és A hét pszichopata meg a sicu rendezőjének új filmje egy kiváló, fekete humorral vastagon megszórt dráma, mely mind a színészi játék, mind a karakterek vagy a párbeszédek tekintetében zseniális.