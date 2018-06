Musical készül Michael Jacksonról

A pop királyának hagyatékkezelője és a Columbia Live Stage kedden jelentették be, hogy zenés darab készül a 2009-ben elhunyt híresség életéről. A musical várhatóan 2020-ban debütál a Broadway színpadán.



Az egyelőre cím nélküli darabot a kétszeres Pulitzer-díjas amerikai drámaíró, Lynn Nottage írja Jackson dalainak felhasználásával. A produkciót a Tony-díjas brit koreográfus, Christopher Wheeldon rendezi és koreografálja.



A szereplőkkel kapcsolatban még nem hoztak nyilvánosságra részleteket. Korábban már Donna Summerről, Cherről, Gloria Estefanról, a The Go-Go's-ról, valamint a Huey Lewis and the News formációról is készült musical a saját dalaikra épülve.



A többszörös Grammy-díjas Jackson, aki több millió lemezt adott el világszerte, 1983-ban rukkolt elő a Thriller című albummal, amely minden idők legnagyobb példányszámban elkelt korongja lett, olyan slágerekkel, mint a Beat It és a Billie Jean.



Nottage nevéhez fűződik egyebek között a Verejték című darab, valamint az afrikai bordélyban játszódó, Ruined című színmű. A jelenleg a New York-i balett rezidens koreográfusaként tevékenykedő Wheeldon rendezte és koreografálta az Egy amerikai Párizsban című előadást a Broadwayn.