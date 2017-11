Musical készült a Holnap Tali!-ból

Musical készült a közmédia websorozatából, a Holnap Tali!-ból, a Szente Vajk által rendezett produkciót a Magyar Színház tűzte műsorra.



A SunCity - a Holnap Tali!-musical című musicalt pénteken mutatták be, az eddigi előadások alapján a produkciónak elképesztő sikere van - mondta el az MTI-nek Szente Vajk.



Kiemelte: ritkaság, hogy speciálisan a tizenéves vagy a húszas évei elején lévő generációnak készítsenek színházi előadást, hiszen mindig az a cél, hogy mindenkinek szóljon egy produkció, ami most is így van, de ez az előadás nagyon eltalálja ezt a nézőréteget, magukénak érzik a darabot.



A fordulatos, romantikus történetről a rendező kifejtette: a darab nem a sorozat történetébe illeszkedik, ha valaki nem ismeri azt, az is ugyanúgy tudja élvezni az előadást. Fontos volt, hogy saját története legyen a musicalnek. A darabban ugyanakkor van néhány olyan szereplő, aki a sorozatbeli nevével és személyiségével van jelen és ugyanolyan viszonyban van a többiekkel, mint a sorozatban.



Megjegyezte: kevés példa van arra, hogy egy sorozat viszonyrendszere alapján készítsen valaki színházi előadást és nehezített pályát jelentett az is, hogy a darabnak nem volt zenei magja, ismert zenéje.



"Érdekelt, hogy van-e elég szellemi muníció bennem és alkotótársaimban ahhoz, hogy egy teljesen önálló, saját lábán álló színházi előadást készítsünk a nulláról" - mondta, hozzátéve, hogy egyrészt ez motiválta, másrészt pedig az, hogy az előadásban a 30 év alatti zenés színészgeneráció legjobbjaival dolgozhat együtt.



A munka menetéről a rendező elmondta: először kitalálta a történetet, a helyszínt, az új szereplőket, majd a dalszövegeket írta meg.



Az előadást a rendező állandó alkotócsapatával hozta létre: a díszletet Túri Erzsébettel álmodták meg, a produkcióban sok vetítést használnak, vizuálisan gazdag előadás készült. A darab jelmeztervezője Kovács Yvette, koreográfusa Túri Lajos Péter.



A történet szerint az iskolában kitör a nyári szünet, a diákok egy nyári fesztiválra mennek a Balatonhoz. Egy tévedés miatt ugyanabban a balatoni villában kötnek ki, ahol az egyik lány testvére és baráti köre is bulizni szeretne és akik arra készülnek, hogy dalukkal induljanak a fesztivál himnuszára kiírt pályázaton. A két csapat hamar összerúgja a port, a viszály furcsa helyzeteket teremt, új szerelmek szövődnek, rivális dalos párok állnak össze, akik szintén megméretnék magukat a pályázaton. Vicces szituációk, zenés-táncos produkciók fűszerezik a történetet.



A musical zenéjét a Dal című műsorba írt slágereivel évek óta sikert arató Johnny K. Palmer szerezte. A darabban 16 popdal hallható.



Szente Vajk elmondta: sokfőszereplős darabról van szó, amely számos olyan kérdést felvet, amely ezt a generációt nagyon érdekli, mindeközben szórakoztató és érzelemgazdag. A darab által felvetett témák közül kiemelte azt a helyzetet, amikor hirtelen egy gyereknek kell a szülő felügyelőjévé válnia. A történet szerint megérkezik a Balatonra az apa, aki úgy érzi, hogy újra húsz éves, eljött fesztiválozni a fiával, és a fiú számára rettentően kínosan viselkedik. Emellett a témák között van a szerelemféltés, de a munkavállalással járó felelősség kérdése és még számos olyan téma, amely ezt a korosztályt érdekelheti.



A rendező elmondta: az előadás interaktív, előtte letölthető egy applikáció a show-val kapcsolatban és egy adott ponton szavazásra szólítják fel a nézőket, a dalverseny nyerteséről mobiltelefonjuk segítségével dönthetnek, kiválaszthatják melyik dalt énekeljék el aznap este a színpadon.



A Holnap tali! a közmédia websorozata, amely az M2 Petőfi tévén is látható. A sorozatból a Magyar Színház történetének első popmusicalje készült el, a főszerepben Csonka Andrással, Tóth Angelikával, Pásztor Ádámmal és a Holnap Tali! sorozat szereplőivel. A SunCity - a Holnap Tali!-musical novemberben és decemberben is látható a Magyar Színházban.