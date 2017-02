Múzeumban állítják ki a brüsszeli pisilő kisfiú ruháit

Kiállítás nyílik szombaton a belga főváros egy múzeumában azokból a ruhákból, amelyeket az évek során a Brüsszel egyik népszerű látványosságának számító Manneken Pis, a meztelenül pisilő kisfiút ábrázoló bronzszobor kapott.



A szökőkútba pisilő 61 centiméter magas bronzszobornak 965 darabos ruhatára van, ezek közül 133 látható majd a Garderobe Manneken Pis múzeumban. A ruhátlan kisfiú kapott már tűzoltó-, bányász-, méhész-, Miki egér-, Mikulás-, Drakula- és kínaisárkány-öltözéket is. A látogatókat a kisfiú dzsekis, farmeres óriási portréja hívogatja a múzeum külső falán.



A szobor gardróbja évente 15-20 új ruhával gazdagodik, nagyjából az év 130 napján látható felöltözve. Azt azonban szigorú szabályok határozzák meg, hogy mit viselhet: sem politikai, sem vallási üzenete nem lehet a ruháinak, és reklámcélokat sem szolgálhatnak a darabok.



A múzeumban különböző témák szerint csoportosították a ruhatárát, és a látogatók fel is öltöztethetnek egy Manneken Pis-modellt.



A bronzszobrot 1619-ben Hieronimus Duquesnoy brüsszeli szobrász készítette, a legendák egyike szerint emléket állítva egy kisfiúnak, aki ily módon oltotta el a Brüsszel ostromlói által gyújtott tüzet. A szoborról számtalan másolat készült, köztük a belga főváros központjában lévő, naponta turisták százai által fotózott példány. Az eredeti szobrot, amely a városi múzeum gyűjteményében szerepel, többször megrongálták és ellopták, például 1817-ben is.



A kiállítás megnyitására Manneken Pis ismét új ruhát kap: egy középkori városi jelmezt.



2011-ben, Magyarország európai uniós elnöksége idején többször is magyaros ruhákba öltöztették a kisfiút, huszárruhát és matyó népviseletet is kapott.