Múzeumot kapott a Lengyel Vodka

A múzeum a Visztula jobb partján fekvő Praga negyedben található. A főváros többi részéhez képest ebben a negyedben jobb állapotban maradtak fenn a második világháború előtti épületek, közülük az utóbbi években többet kulturális és szórakoztató létesítménnyé alakították át. múzeum öt tematikus tárlatban, mindenekelőtt multimédiás eszközökkel mutatja be a lengyelországi vodkagyártás hagyományát, a vodkakultúrát, az italhoz kapcsolódó szokásokat.A tárlat látogatói megtudhatják, hogy a lengyel vodkaként árult, oltalom alatt álló termékek öt hagyományos, Lengyelországban termelt gabonafajtából - búza, rozs, tritikálé, árpa, zab -, valamint burgonyából készülnek.Lengyel vodkának a termék csak akkor minősül, ha minden gyártási folyamatot Lengyelországban végeztek. A múzeum látogatói felidézhetik többek között azt a mítoszként keringő történetet, melyben a legendás Rolling Stones együttes az 1967-es varsói koncertjeiért egy vagon vodkát kapott honorárium gyanánt, a szállítmányt viszont végül a brit vámosok visszairányították Lengyelországba.A Lengyel Vodka Múzeumát a lengyel vodkagyártók egyesülete hozta létre, a hajdani szeszgyár felújítását az Európai Unió 2,5 millió zlotyval (186 millió forint) támogatta.A gyárépületet a neves Nizio Design International lengyel építésziroda "élesztette újjá", a cég tervezte többek között a varsói Lengyelországi Zsidók Múzeuma (POLIN) és a Varsói Felkelés Múzeumának fő kiállítását, valamint a délkelet-lengyelországi Markowában létesített Lengyelországi Zsidómentők Múzeumát is.A felújított szeszgyár belső tereibe a gyár eredeti berendezését, többek között a 19. század végén épült óriási kemencét is beillesztették. A padló a régi vodkahordók fájából készült. Az épületben több elegáns bárt és éttermet is kialakítottak. Kiskorúak csak szülői felügyelettel látogathatnak a múzeumba.