Nádai Anikó egyedülálló anya lett

"Lassan öt év boldog együttlét után úgy döntöttünk, hogy kü­lönköltözünk. Ezt a közös döntést a legnagyobb szeretetben, tiszteletben és egyetértésben hoztuk meg, amiben semmilyen formában nem játszott szerepet harmadik személy jelenléte. Ugyanakkor egy életre összeköt bennünket csodálatos gyerme­künk, akit mindennél jobban szeretünk, és továbbra is közösen fogjuk nevelni" – írták közös közleményükben.Nem tudni, mióta folyik a csatározás Anikó és Dá­niel között, mert még a munkatársaik előtt is ügyesen titkolták, hogy gondjaik vannak, így az RTL Klubban is meglepetést keltett a szakítás híre - írja a Bors. A közlemény szerint nem egy harmadik személy miatt futott zátonyra a kapcsolat, mégis ilyenkor mindenkinek ez jut eszébe először, hiszen az esetek nagy többségében általában ez a "válóok".Dani esetében ez azért is indokolt, mert úgy hírlik róla, hogy mindig vonzotta a szebbik nem, nagyon könnyen alakított ki jó kapcsolatot nőkkel.Az sem zárható ki, hogy a férfi vetett véget a kapcsolatnak, mert az utóbbi időben már keveset vitte magával Anikót rendezvényekre, társasági eseményekre.Utólag egyébként már világos az is, hogy Anikó a ValóVilág zártkörű búcsúbuliján miért ivott többet a kelleténél. In­nen hajnalban kellett kollégáinak kitessékelni.