Nádai Anikó vezeti az új "Mónika Show"-t

Erdélyi Mónika 2001-től egészen 2010 tavaszáig forgatott az RTL Klubnak, mielőtt megszűnt a talkshow. Most úgy tűnik, a csatorna újra képernyőre tűzi a formátumot, csak éppen a ‘Mónika’ részen változtatnak - írja a 24.hu Egy Mónika Show típusú talk-show-t terveznek két műsorvezetővel, akik váltásban szerepelnének. A produkció a korábbi műsor folytatása lehet, hiszen még a díszlet is nagyon hasonlít arra, amit a Mónika Show-ban használtak. Annyi biztos, hogy az egyik műsorvezető Nádai Anikó lesz, de a váltótársát még keresik. Úgy tudni, Ada a legesélyesebb– árulta el a Bors informátora.Mindez elég valószínűnek is tűnik, hiszen az RTL egyik igazgatója, Herman Péter így nyilatkozott korábban az újra szerelmes Nádairól:Anikó RTL-es karrierjét a ValóVilág-os szereplése óta egyengetjük. Személy szerint tehetséges műsorvezetőnek tartom, akivel határozott és pontos terveink vannak már a közeljövőben is.Az RTL Klub sajtókapcsolati vezetője, Pécsi Norbert egyébként nem cáfolta a fenti értesüléseket, de egyelőre nem is akarta kommentálni a dolgot.