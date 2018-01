Nadrág nélkül, bugyiban metrózott a lány - fotók

Január 7-én volt a nadrág nélküli metrózás napja, amit idén is több nagyvárosban megtartottak: New York, Párizs, Prága...Az évenkénti akciót New Yorkban kezdeményezték 2002-ben és azóta világszerte több nagyvárosban követőkre talált.Az akcióhoz csatlakozóknak mindössze azt az előírást kell betartaniuk, hogy nadrág nélkül is a lehető legnormálisabban kell viselkedniük a metrón, egymással pedig semmi esetre sem elegyedhetnek szóba. Ha pedig valaki felhívja a figyelmüket hiányos öltözékükre, csodálkozva valami olyasmit kell válaszolniuk, hogy elfelejtettek nadrágot húzni.