Nagy-Szín-Pad! - A Lóci Játszik nyerte a tehetségmutatót

A Lóci Játszik nyerte a Nagy-Szín-Pad! című tehetségmutató versenyt szombaton este a fővárosi Akvárium Klubban.



A VOLT Produkció és a Petőfi Rádió szervezésében zajlott rendezvény fináléjában három előadó mérte össze produkcióját, a végeredményről a közönség szavazatai döntöttek. A döntő másik két résztvevője a Jónás Vera Experiment és a Mörk volt.



Mindhárom előadó húszperces blokkot adott elő élőben. A közönség SMS-ben, Instagramon, illetve a nagyszinpad.com-on szavazhatott.



A Nagy-Szín-Pad! győztese meghívást kap a Sziget, a Telekom VOLT Fesztivál, a Strand Fesztivál, a MOL Nagyon Balaton, a Campus Fesztivál, valamint az Akvárium Klub nagyszínpadára, lehetősége nyílik egy videoklip elkészítésére, felléphet a Petőfi Zenei Díj showműsorában, valamint a Budapest Parkban. A döntő résztvevői közül a díjak felajánlói a Mörk zenekart választották ki, az MTVA jóvoltából ez a produkció képviselheti Magyarországot a 2018-as groningeni Eurosonic Festivalon. Mindhárom döntős előzenekarként léphet fel a Budapest Park és az Akvárium Klub egy-egy kiemelten fontos eseményén, emellett a győztes a siófoki Plázs nyitókoncertjén is.



A győztes Lóci Játszik története három éve kezdődött, amikor Csorba Lóci névadó frontember, a VAN című mozi filmzenéjével megalapozta a közönség és a szakma figyelmét, ezt követte a Ki Mit Tube és a Cseh Tamás Program elismerése. Tavaly megnyerték a Veszprémi Utcazene Fesztivál közönségdíját, idén kiadták második albumukat és Fonogram-díjat nyertek Az év felfedezettje kategóriában. A Lóci Játszikban Csorba Lóci (basszusgitár, ének), Dobozy Ágoston (zongora), Fülöp Bence (gitár), Fábián Tibor (dob), Seress Bence (szaxofon), Rácz Dániel (trombita) szerepel. A zenekar a döntőben öt számot adott elő: az Annak jobb; a Kár, hogy elhagytál; az Ó nincs, a Napölel; valamint a Nem táncolsz jobban, mint én című dalt. A szintén döntős Jónás Vera Experimentet a fiatal magyar zenészgeneráció egyik legtehetségesebb énekes-dalszerzője vezeti. A tavaly Junior Artisjus-díjjal elismert Jónás Vera csapata tavaly kiadott Tiger, Now! című albuma idén szintén Fonogram-díjat kapott mint Az év hazai alternatív vagy indie rock hangfelvétele. A finálé harmadik szereplője, a Mörk teljesítményét komolyan befolyásolta, hogy a frontember Zentai Márk hangszál- és gégegyulladás miatt orvosi utasításra nem énekelhetett, így a csapat alapvetően instrumentális blokkot adott elő.



A Eurosonic Festivalon indulásra kiválasztott Mörk stílusát stand-up jazz, filozófikus pop jelzővel is illetik, a csapat június 3-án Hamburgban Gregory Porter előzenekaraként lép fel. Az idén negyedszer megrendezett Nagy-Szín-Pad! célja, hogy a kiválasztott előadók karrierje lökést kapjon. A döntőbe jutáshoz a 23 tagú szakmai zsűri pontjainak átlaga, valamint a közönség által leadott voksok 50-50 százalékban számítottak. A május 19. és 22. között tartott elődöntőkben a három finalista mellett még Petruska, a Qualitons, a Dope Calypso, a Konyha és Sena szerepelt. Az elődöntő valamennyi résztvevője meghívást kap az említett fesztiválokra. Lobenwein Norbert főszervező a döntős produkciók elhangzása után bejelentette: a szakmai zsűri által a nyolc elődöntős közül legjobbnak ítélt produkció, a Dope Calypso különdíjként felléphet az Akvárium Klub és a Budapest Park színpadán. A döntő vendégfellépője a Fran Palermo és a Bagossy Brothers Company, a tehetségmutató két tavalyi résztvevője volt.



A Petőfi TV és a www.petofilive.hu élőben közvetítette a Nagy-Szín-Pad!-ot, de a Petőfi Rádió is figyelemmel kísérte az eseményeket. Idén az MVM Zrt. és a Recorder is a kezdeményezés mellé állt. A 2014-ben első ízben megrendezett Nagy-Szín-Pad!-ot a Mary PopKids nyerte, 2015-ben az Ocho Macho, tavaly a Bohemian Betyars lett a győztes.