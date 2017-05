Nagy-Szín-Pad! - Ma indul a tehetségmutató

Ma indul a Nagy-Szín-Pad! negyedik szériája. A VOLT Produkció és a Petőfi Rádió közös tehetségmutatóján idén nyolc előadó vesz részt, a döntő május 27-én lesz, a részvevők meghívást kapnak például a Sziget és a Telekom VOLT nagyszínpadaira.Az idei mezőnyből a pénteki első estén Petruskát és a Lóci Játszikot láthatja és hallhatja az Akvárium Klubban a közönség. Szombaton a Jónás Vera Experiment és a Qualitons, vasárnap a Dope Calypso és a Konyha, május 22-én hétfőn pedig a Mörk és Sena lép színpadra. A nyolc előadót egy mintegy száztagú szakmai szavazói kör választotta ki.Szavazni az elődöntők napjain 20 órától másnap 20 óráig lehet az aznap fellépő két zenekarra sms-ben, online a nagyszinpad.comon, valamint Instagramon. A voksokat összesítik egy 23 tagú zsűri pontszámaival, így számítják ki a három legjobb produkciót. A grémiumban zenészek, a média képviselői, koncert- és fesztiválszervezők, valamint "megmondóemberek" (például Zacher Gábor toxikológus) is helyet kaptak.A döntősök kilétét május 24-én reggel a Petőfi Rádióban jelentik be. Ekkor újraindul a szavazás a három döntősre, egészen a május 27-i finálé végéig, immár a zsűri nélkül, csak a közönség részvételével. Az elődöntőket és a döntőt a Petőfi TV élőben közvetíti, a-n megtekinthető lesz valamennyi koncert, és a Petőfi Rádió is figyelemmel kíséri az eseményeket.A Nagy-Szín-Pad! nyolc résztvevője meghívást kap a Sziget, a Telekom VOLT, a Strand és a MOL Nagyon Balaton rendezvényeinek nagyszínpadaira, emellett a debreceni Campus Fesztiválra és az Akvárium Klubba is. A döntősök közül a közmédia és a díjak felajánlói választják ki, melyik produkció képviselje Magyarországot a jövő januári groningeni Eurosonic Festivalon. A győztes videoklipet készíthet és szerepel a Petőfi Zenei Díj showműsorában. Idén a Budapest Park is lehetőséget ad a verseny nyertesének a bemutatkozásra, a győztes a siófoki Plázs nyitóestéjén is játszhat.