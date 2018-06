Nagy Adri így vall a terhességéről: ,,Már most igazi paramami vagyok"

Nagy Adri amióta megtudta, hogy kisbabája lesz, a világ legboldogabb embere, a terhessége minden percét imádja. Azonban annak ellenére, hogy eddig szinte csakis pozitív pillanatokat tartogatott számára a várandósság, az ő fejében is megforgalmazódnak időnként olyan gondolatok, amelyeken kissé emészti magát.

Nagyon szerencsés vagyok, mert a kezdeti rosszulléteket leszámítva eddig semmi különösebb kellemetlenséget nem okozott számomra a terhesség. Az elmúlt egy hónapban kezdett fájni a hátam, és rosszabbul alszom, de ez sem vészes. Ennek ellenére már most igazi paramami vagyok, és tudom, a kicsi születésével ez csak hatványozódni fog.

Sokat olvasok az interneten, de szerencsére utána általában mindig megnyugszom. Az elővigyázatosságot és a tudatosságot az élet minden területén fontosnak tartom, ezt a szemléletmódot követtem akkor is, amikor szóba került, hogy levetetjük a kicsi születésekor a köldökzsinórból kinyerhető őssejteket.

Az ehhez szükséges csomagot már jó pár héttel ezelőtt átvettük a Czeizel Intézetben, így, ha elérkezik az idő, magunkkal visszük a kórházba. Annyira gyorsan fejlődik az orvostudomány, hogy egyre több olyan betegség van, amely kezelésében felhasználható a gyűjtött minta, amelyet az FH Biobank tárol majd

– mondta Adri.Az elkövetkező időszakot Adrienn szeretné úgy tölteni, hogy maximálisan ráhangolódhasson kisbabája érkezésére.

Amíg még bírom, szeretnék minél több olyan programot szervezni, ami kikapcsol. Legyen az egy barátokkal vagy a párommal töltött nap, de szívesen vagyok egyedül is, mert időnként egy-egy „magányos" délután is nagyon feltölti az embert. Ilyenkor tudunk igazán egymásra hangolódni a kisfiammal, és napközben az alvás is kincset ér. De imádok látogatóba menni például az egyik barátnőmhöz, akinek nemrég született meg az első gyermeke, vele már tudok kicsit gyakorolni is

– tette hozzá Adri, aki azt is elmondta, hogy kisfiával már most rendkívül szoros a kapcsolatuk. Ha a picinek valamiért izgágább napja van édesanyja pocakjában, Adri egy kis énekléssel pillanatok alatt megnyugtatja.