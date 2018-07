Nagy dobásra készül a 85 éves Yoko Ono

Új albumon dolgozik a 85 éves Yoko Ono. Az énekesnő kedden jelentette be, hogy a Warzone című új lemeze októberben jelenik meg, de már a következő albuma is készül.



A Warzone (Háborús zóna) című korongon 1970 óta szerzett dalai szerepelnek, a záró szám pedig az Imagine, amelyet néhai férjével, John Lennonnal együtt a béke himnuszának szánt.



"A világ annyira fel van dúlva. Mindenkinek nehéz a dolga" - fogalmazott Ono, aki a béke üzenetét akarja eljuttatni a közönségnek az új lemezzel.



"Nincs még késő megváltoztatni a világot. Nagyobb szükségünk van Yokóra, mint valaha" - írták közleményükben a művész szóvivői.



Yoko Ono azt is tisztázta, hogy az október 19-én megjelenő Warzone nem a hattyúdala, már egy újabb lemezen is dolgozik.



A Warzone 13 számot tartalmaz, az album producere Ono fia, Sean Ono Lennon volt.



A japán származású művésznő Tokióban és New Yorkban nőtt fel, meghatározó alakja lett a zenei avantgárdnak azután, hogy megismerte Lennont és a második felesége lett.



A házaspár nászútján is a vietnami háború ellen tiltakozott: a világbékét hirdetve napokig ki sem szálltak szállodai szobájuk ágyából. Yoko Ono egész életében hű maradt a béke üzenetéhez, őrzi és ápolja az 1980-ban meggyilkolt Lennon örökségét.