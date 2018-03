Nagy dobásra készül Malek Andrea

Születésnapja mellett a pályán eltöltött harminc évet is ünnepli Malek Andrea énekesnő, aki ebből az alkalomból különleges jubileumi nagykoncertet ad neves előadóművészek közreműködésével március 14-én az Uránia Nemzeti Filmszínházban - hangzott el az M1 aktuális csatorna csütörtök reggeli műsorában.Az est vendége lesz Szulák Andrea Szakcsi Lakatos Béla és Müller Péter Sziámi . Emellett a közönség hallhatja a népdalokat különleges, dzsesszes, latinos stílusban feldolgozó Malek Andi Soulistic nevű formációt is.Jáger Bandi zeneszerző a műsorban elmondta, hogy ez egy meglepetés koncert, amelyről nem olyan rég értesült csak az énekesnő.A műsorban először a vendégek adnak elő egy dalt, majd duettek lesznek, utána pedig a Malek Andi Soulistic játszik a Madárka című lemez anyagából, valamint most készülő, májusban megjelenő új albumokról is hallható lesz néhány dal.A koncerten a Malek Andi Soulistic-ban Jáger Bandi zongorán, Balogh Roland gitáron, Hárs Viktor nagybőgőn, Lakatos-Pecek András dobon, Csejtey Ákos pedig szaxofonon kíséri az énekesnőt.