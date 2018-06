Nagy döntés küszöbén áll Jellinek Tina

Némi ijedtséggel párosulva sietett haza kis Tina, miután édesanyja felhívta, hogy amint tudja, vegye otthonuk felé az irányt, mert szeretne vele egy komolyabb témát érinteni. A fiatal lány először el sem tudta képzelni miről lehet szó, ám édesanyja nem köntörfalazott sokáig, elmondta mi foglalkoztatja az utóbbi időben.



"Nem akartam a család többi tagja előtt mondani, mert bár többször felhoztam már Mamának és Emilnek is, de veled könnyebben tudom ezt megbeszélni. Egy ideje gondolkodom rajta, hogy megműttetem a mellem, mert nem vagyok vele elégedett, nem érzem teljesen jól magamat a bőrömbe. Nem szeretnék hatalmas kebleket, csak hogy egy kicsit formásabbak legyenek" - kezdte Tina, aki még semmire se szánta el magát.



"Egyelőre csak a gondolat foglalkoztat. Említettem már Mamának és Emilnek is, de próbálták elengedni a dolgot a fülük mellett. Mindig támogatnak mindenben, de egyúttal féltenek is. Féltenek az egész procedúrától, az esetleges szövődményektől, mindentől. Jól esik az aggódásuk, de szükségem van a család támogatására, ha úgy döntök, kés alá fekszem" - mondta Tina, akinek lánya igyekszik támasza lenne.



"Támogatom anyukámat a döntésében és ha kell, kiállok mellette. Tudom, hogy neki ez sokat jelent, ahogy azt is tudom, hogy fordított helyzetben is így lenne. Mindig mindent őszintén megosztunk egymással, féltjük, óvjuk egymást, de ami a másiknak a legjobb, abban támogatóak vagyunk egymással" - mondta kis Tina, aki akkora löketet adott édesanyjának, hogy Tina komolyan fontolóra vette: a közeljövőben ellátogat egy plasztikai konzultációra.



Tina a tervét egyik legjobb barátnőjével is megosztotta, aki szintén biztatta, konzultáljon egy orvossal.



