Nagyon érzi a zenét ez a kislány

Jennifer és Mike Patterson azt mondták, hogy a lányuk, Loren mindig énekel a ház körül, de a First Baptist Dickson kórus előadásán készült videón látható, hogy mennyire felszabadultan teszi ezt - számolt be a newschannel5.com Jennifer elmondta, hogy nem is sejtették, hogy a hat éves lányuk ellopja a show-t.Az internet népe is imádja, csütörtök este óta a videót közel kilenc millió alkalommal tekintették meg - írják.