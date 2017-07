Nagyot kaszált a Universal

Az eredmény jórészt két nagy dobásnak köszönhető: a Halálos iramban 8 1,2 milliárd dollárt termelt (Kínában ez a film lett minden idők legnézettebb mozija), és a Gru 3 is hozza a formáját, jelenleg 732 millió dollárnál tart. A Tom Cruise nevével fémjelzett A múmia 400 millió felé menetel, az Énekelj! 632 millió felett zárt, A sötét ötven árnyalata 382 millió felett teljesített. Szót érdemel két mikroköltségvetésű, de ehhez képest tetemes bevételt hozó produkció is: a Tűnj el! (252 millió) és a Széttörve (278 millió).



A múmia sikere után folytatódik a Universal szörnyfilm-sorozata, a Dark Universe, a következő darab a Frankestein menyasszonya lesz Javier Bardemmel és valószínűleg Angelina Jolie-val a főszerepben. A következő Valentin napon mutatkozik be A szabadság ötven árnyalata, lezárva a trilógiát, miközben lehetséges, hogy készül egy negyedik rész is. 2019 tavaszán érkezik a Halálos iramban 9, és ugyanez év nyarán kerül mozikba a tavalyi nagy siker folytatása, A kis kedvencek titkos élete 2.