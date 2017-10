Napenergiával működő okosórát fejlesztettek

LunaR, the world's first solar powered smartwatch. LunaR is raising funds for LunaR, the world's first solar powered smartwatch. on Kickstarter! Solar power. Intelligent functionality. Classic aesthetic.

Bár az okosórák már évekkel ezelőtt megjelentek, úgy tűnik, mintha a fejlesztések kissé leálltak volna volna az utóbbi időkben. Ébresztési funkció, telefonos értesítések, tevékenységkövetés van, de mi következik ezután?Nos, úgy tűnik, a napenergia.bemutatta a LunaR-t, amely egy Kickstarter projekt, és a világ első, napelemes okosórája.A LunaR számos remek funkcióval büszkélkedhet, amelyek alapjai az intelligens érzékelők: az óra megfigyelheti alvási szokásainkat, beállíthatunk rá riasztásokat, nyomon követhetjük a mozgásaktivitásáunkat, és közösségi médiával kapcsolatos értesítések is elérhetők.A napenergiával működő LunaR nem csak napfényes órákban tölthető fel, az órát úgy tervezték, hogy mesterséges, beltéri világításról és kültéri fényről is töltsön, így nem kell a lemerüléstől tartani.A LunaR a célját már elérte a Kickstarteren, összegyűlt elég pénz a gyártáshoz. Decemberben már a kiszállítást tervezik, így akár karácsonyi ajándékként is szóba jöhet a Mashable szerint.