Napi 24 órás hírszolgáltatást indít a Twitter

A Twitter közösségi portá folyamatos, napi 24 órás videós hírszolgáltatást indít.



A The Wall Street Journal tudósítása szerint a Twitter-híradások várhatóan az év vége felé indulnak el.



Az amerikai napilap megjegyzi, hogy mivel a videó nagy üzlet a közösségi médiában, ezért a Twitter régóta próbálkozik vele, és most a Bloomberg hírügynökséggel együttműködve remél jelentős bevételt. Vagyis nem saját gyártású videókat és híreket közöl majd, hanem a Bloomberg világszerte dolgozó tudósítóinak élő bejelentkezéseit közvetíti és a hírügynökség híranyagait közli majd. Emellett közzéteszi a Twitter-fióktulajdonosok saját videóit is.



A Twitter már korábban is próbálkozott élő híradásokkal, tavaly áprilisban szerződést is aláírt az NFL - az Országos Labdarúgó Liga, a legnagyobb amerikaifutball-szövetség - vezetőivel a meccsek élő közvetítéséről. Az ügylet azonban mégsem valósult meg, mert az Amazonnak sikerült kiütnie a Twittert és megszereznie a mérkőzések közvetítési jogait a 2017-2018-as évadra.



A Bloomberggel kötött szerződéstől a Twitter azt reméli, hogy elhódíthatja azokat a hírfogyasztókat, akik nem a televíziókból szerzik információikat. Anthony Noto, a Twitter elnök-vezérigazgatója a The Wall Street Journal munkatársának azt mondta: a cég reméli, hogy elérik azt a közönséget, amelynek nincs tévé-előfizetése és szeret például utazás közben is híreket nézni.