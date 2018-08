Napi vetélkedővel, luxusesküvővel és sorozatpremierekkel támad augusztus 27-től a VIASAT3 és a VIASAT6

KérdezŐ jelenetképek: VIASAT3 - Fotó: Labancz Viktória

Lagzi luxuskivitelben: VIASAT3 - Fotó: Labancz Viktória

című műsorban – amely 6 héten át minden hétköznap 20:00-tól lesz látható –, azonban nem ő, hanem közel száz civil, többek között egy pék, egy állatorvos, egy idegenvezető, sőt egy rabbi teszi fel kérdéseit a játékosoknak. A párbajból győztesként kikerülő játékospár pedig a sztárlépcső „megmászása", azaz ismert emberek – köztük Ónodi Eszter, Hajós András, Rúzsa Magdi vagy éppen Scherer Péter – kérdéseinek megválaszolása után akár 10 millió forintot is hazavihet.A KérdezŐ első adása után idén ősszela VIASAT3 képernyőjére.Természetesen a filmproducer és színésznő Csősz Boglárka, a színésznő Köllő Babett, a gyermekruha-tervező Smaltig Dalma, az üzletasszony Yvonne Dederick és barátnője, Polgár Tünde is ott lesznek a násznépben, hogy tanúi legyenek, ahogy a megosztó műsor egyik legmegosztóbb párosa, Vasvári Vivien és vőlegénye, Fecsó oltár elé áll. A pompás és persze exkluzív rongyrázáson csak a VIASAT3 kamerái lehettek jelen.A Feleségek luxuskivitelben – Lagzi luxuskivitelben augusztus 27-én 21:00 órakor kerül képernyőre.A VIASAT3 mellett a VIASAT6 is számos újdonsággal és megunhatatlan közönségkedvenccel várja a nyaralásból visszatérő nézőket.Szinténamelyben a Járványügyi Központ orvoskutatóinak egy csoportja egy csúcstechnológiával ellátott sarkvidéki laboratórium-komplexumba utazik, hogy kivizsgálják egy rejtélyes járvány kitörését. A csapat azonban hamarosan élet-halál harcot kénytelen vívni, amelynek tétje már nemcsak saját életük, de a teljes emberiség megmenekülése vagy pusztulása is. A halálos fenyegetés azonban csak a jéghegy csúcsa, ahogy a vírus fejlődik, a hátborzongató igazság is kezd kibontakozni előttük.Másnap,. Ekkor indul ugyanis az ezután minden kedden dupla epizódokkal jelentkező(Travelers), amelyben a több száz évvel később élő emberek felfedezik, hogyan küldjék vissza tudatukat az időben, a 21. századi emberek fejébe. Az „utazók" átlagos emberek élete fölött veszik át az irányítást, miközben titokban azon ügyködnek, hogy megmentsék az emberiséget a rájuk váró szörnyű jövőtől – a gond csak az, hogy minden tudásuk történelmi, illetve közösségi médiás profilokon alapul, így a mindennapi életbe való beilleszkedés nehézséget okoz nekik. A holnap legendái (Legends of Tomorrow) harmadik évada, A zöld íjász (Arrow) és a Flash – A Villám spinoffja, amelyben Rip Hunter-nek, az időutazó haramiának hősöket és gonosztevőket kell egyesítenie egy olyan, jövőbeni, megállíthatatlan fenyegetés ellen, ami nemcsak a bolygónkat, de az időmindenséget magát is fenyegeti.a VIASAT6-on –. A Magyarországon most először látható szériában Árnyék frissen szabadult a börtönből, de értelmetlennek érzi életét, hiszen szerelme nemrég halt meg egy közúti balesetben. A temetés az ország másik végében lesz, az oda vezető út azonban nem várt fordulatokat tartogat: egy gyanús figura, aki Szerdának nevezi magát, munkát ajánl neki. Árnyék elfogadja az ajánlatot, azt azonban még nem tudja, hogy ezzel a döntésével jelentős változások állnak majd be az életében, és furcsábbnál furcsább emberekkel fog majd találkozni, amelynek hatására már nem is tudja eldönteni, hogy amit lát, az a valóság-e, vagy az egész csak egy álom.A VIASAT6-on emelletthétköznap délután 15:30-tól a YU-GI-OH! 5D és a Dragon Ball Super dupla epizódokkal, majd A Simpson család (The Simpsons) következik. A hét mindennapján 4 részes maratonnal folytatódik 18 órától a Két pasi – meg egy kicsi (Two and a Half Men), az Agymenők rajongói pedig hétköznaponként 20 órától az első részektől eleveníthetik fel a sorozat epizódjait, melyeket 21 órától Az Álmosvölgy legendája (Sleepy Hollow) részei követnek. A sorozatdömping közepette is marad pénteken este 22 órától a filmes sáv, a vasárnap délelőtti autós blokkba pedig visszatér a Top Gear és a Totalcar, előbbi vadonatúj – Magyarországon még sosem látott – epizódokkal.