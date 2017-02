Natalie Imbruglia az Akvárium Klubban lép fel

Natalie Imbruglia személyében háromszoros Grammy-jelölt énekes-dalszerző lép fel új európai turnéja keretében május 2-án a fővárosi Akvárium Klubban. Az ausztrál-brit művész harmadszor ad koncertet Magyarországon.



Az előadó Acoustic című turnéja április 22-én indul Oroszországban. Az eddig világszerte mintegy 10 millió lemezt eladott énekesnő ezúttal kisebb helyeken lép fel és teljes repertoárjából fog játszani, benne legutóbbi, Male című albumának anyagával - közölte a szervező Live Nation kedden az MTI-vel.



A koncertkörút érinti többek között Észtországot, Lengyelországot, Franciaországot, Németországot, valamint Írországot és az Egyesült Királyságot és május 27-én Dániában ér véget. Magyarországra harmadszorra fog érkezni pályafutása során, május 2-án ad koncertet az Akvárium Klubban. Natalie Imbruglia 2005-ben fellépett a Sziget fesztiválon, tavaly pedig a pécsi Zsolnay Fényfesztiválon.



Male című lemeze hat év hallgatás után jelent meg 2015-ben, és az énekesnő kedvenc férfi előadóitól merítette az inspirációt. Az anyag klasszikus és kortárs dalok gyűjteménye, amelyeket eredetileg olyan előadók énekeltek, mint Cat Stevens, Damien Rice, Tom Petty, Pete Townshend vagy a Zac Brown Band. Az Instant Crush című kislemezt korábban a Daft Punk tette ismertté.



Karrierje kezdetben nem a zenéhez, sokkal inkább a színészethez kötődött. Tehetségére és egzotikus szépségére először ausztrál tévések figyeltek fel, 1991-től négy éven keresztül volt a világhírű teleregény, az ausztrál Szomszédok egyik főszereplője. Első kislemeze, a Torn 1997-ben pillanatok alatt világsláger lett, és azóta is a kilencvenes évek egyik legnépszerűbb dalaként tartják számon. Left of the Middle című első albumából hétmillió példány fogyott.



Az ezredforduló után a filmvásznon is lehetőséget kapott, 2003-ban a Johnny English-ben, 2009-ben a Closed for Winter című drámában tűnt fel.