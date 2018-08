Natalie Portman filmet rendez, amiben két szerepet is játszik

Rendezőként a kamera mögött, kettős szerepben pedig a kamera előtt is közreműködik új filmjében Natalie Portman amerikai színésznő.



Az Oscar-díjas sztár két híres amerikai újságíróról készít életrajzi filmet - értesült a Variety című magazin.



Az egyelőre cím nélküli filmben Portman egy ikerpárt, Pauline (1918-2013) és Esther (1918-2002) Friedmant alakítja.



Az Abigail Van Buren és Ann Landers álnéven író testvérek az 1950-es évek óta írtak tanácsadói cikkeket, melyek az Egyesült Államok több ezer újságjában több millió olvasóhoz jutottak el.



A hétköznapi témájú kérdésekre, többek között a szexre és a válásra adott közvetlen hangvételű válaszaik tették ismertté a testvéreket, akik szakmájukban egymás vetélytársai voltak.



Natalie Portman 2015-ben debütált rendezőként a Cannes-i Filmfesztiválon A Tale of Love and Darkness című filmjével. Színésznőként 2011-ben a Fekete hattyú című film főszerepében nyújtott alakításával érdemelte ki az Oscar-díjat. Hamarosan Jude Law oldalán lesz látható a Vox Lux című filmben.