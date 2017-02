Négy év után új számot hallgathatnak a Depeche Mode rajongói

Pénteken jelenik meg a Depeche Mode új kislemeze Where ís the Revolution címmel.Ez lesz az első dal négy év szünet után a világhírű brit csapattól, ami egyben előfutára a Spirit című albumnak, amely március 17-én jelenik meg a Columbia Records gondozásában.A Spirit munkálatai során Dave Gahanék először dolgoztak együtt a Simian Mobile Discóból ismert James Ford producerrel, aki korábban közreműködött az Arctic Monkeys, a Foals és a Florence Ú The Machine lemezén - közölte a Sony Music magyarországi forgalmazója, a Hear Hungary Music szerdán az MTI-vel.

Mint felidézték, a Depeche Mode legutóbb 2013-ban jelentkezett stúdióalbummal, a Delta Machine tucatnyi ország slágerlistáján nyitott az első helyen. A márciusban megjelenő új lemezt a Global Spirit című nagyszabású világkörüli turnéval népszerűsíti az együttes, amely május 22-én a budapesti Groupama Arénában is fellép.A Depeche Mode turnéja május 5-én indul Stockholmban. A koncertkörút első szakaszában Európa 21 országában, összesen 33 városban több mint 1,5 millió rajongó láthatja Dave Gahant, Martin Gore-t és Andy Fletchert játszani.A turné során a Depeche Mode fellép a párizsi Stade de France-ban, a milánói San Siróban és a berlini Olimpiai Stadionban is.A további állomások között szerepel a London Stadium, a moszkvai Otkritie Arena és a gelsenkircheni Veltnis-Arena. Az európai állomásokat követően a fellépéssorozat Észak- és Dél-Amerikában folytatódik.A Global Spirit a Depeche Mode tizennyolcadik turnéja, a zenekar három év kihagyás után lép fel ismét élőben. Az együttes legutóbbi koncertkörútja, a Delta Machine Tour - amelyet több mint 2,5 millió rajongó láthatott Európában és Észak-Amerikában - egyike volt 2013 legnagyobb és legkelendőbb koncertsorozatainak.A Depeche Mode - amely Delta Machine Tour keretében 2013 májusában lépett fel a Puskás Ferenc Stadionban - először 1985-ben koncertezett Magyarországon, az akkori Volán-pályán.A Depeche Mode eddig tizenhárom stúdióalbumot jelentett meg, ezek több mint húsz ország slágerlistáján jutottak a Top 10-be. Több mint 100 millió eladott albummal a Depeche Mode minden idők talán legnépszerűbb elektronikus zenekara.