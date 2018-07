Négy napon át a zenéé lesz a főszerep Szolnokon

Csaknem húsz hazai formáció lép fel augusztus 17. és 20. között Szolnokon, a Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar aulájában és a Tiszai Hajósok terén két színpadon - olvasható a fesztivált beharangozó honlapon.Augusztus 17-én, pénteken a Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar aulájban a Boban Markovics Orkestar zenekar lép fel.Augusztus 18-án, szombaton ad koncertet a Boga nevű jazzformáció, valamint az Ethnofil együttes a Tiszai Hajósok terén. Fellép továbbá a Kati Burns Ntett, műsoruk ázsiai dallamokból, magyar népdalokból és csángó hangszeres táncdallamokból áll. Hangszeres, énekes improvizációk, szokatlan - szibériai és indiai - énektechnikák és zenei kísérletek jellemzőek a produkcióra.Szombaton a Parti-túra Szolnoki Szimfonikus Nyár 2018 keretében a Ludas Matyi lesz hallható, a magyar meseirodalom egyik klasszikus alakja ezúttal kamarazenei kísérettel kel életre.Szintén ezen a napon lép fel a Mintha, a zenekar a Kárpát-medence népi dallamainak feldolgozásán kívül a középkor, kora-újkor trubadúr, minnesänger dallamait dolgozza fel sajátos stílusban. Hallhatja a közönség a Transnomad nevű együttest, valamint Tinakristinát, akinek saját szerzeményeit Fatou Gozlan multiinstrumentalista kíséri a fesztiválon.Augusztus 19-én, vasárnap a délszláv tamburazenét, valamint a balkán sűrűbb zenei hagyományát is hitelesen képviselő Babra nevű formáció zenél. A Mielotoxin együttes zenéje tangóharmonikán, dobokon, ütős hangszereken, elektronikus zongorán és számos fafúvós népi hangszeren csendül majd fel. Fellép továbbá a Voodoo Papa is Szokolay Dongó Balázzsal kiegészülve.A hét utolsó napján lép színpadra Fatou Gozlan, akinek énekstílusát elsősorban az afrikai törzsi hangzásvilág és ütemek jellemzik. Zenésztársaival saját szerzeményeket játszanak, és egy varázslatos világba kalauzolják a hallgatóságot, amelynek megteremtésében Shiva Cult indiai énekdallamai is segítségükre lesznek.Vasárnap fellép továbbá a Tindia Zenakar, az estét a tábortűz melletti Tisza-parti Folk-Party zárja.Augusztus 20-án, hétfőn, a Köztársaság Bandája szórakoztatja a közönséget, fellép a népzenét mindenki számára élvezhető, közérthető formában tolmácsoló Góbé zenekar.Hétfőn a folk-metalt játszó Dawhy, valamint a Kardos-Tomor-Molnár Trió ad koncertet. Hallható lesz a saját dalaikon túl népzenei feldolgozásokat is játszó és verseket zenésítő Virágom együttes is. Vasárnap és hétfőn hangszersimogatóval is várják a családokat.A fesztivált az "Ifjúságért" Közhasznú Egyesület és az Alt Productions közösen szervezi, a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. közreműködésével.További részletek aoldalon találhatók.