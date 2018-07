Négynapos munkahétre áll át egy cég: 7 százalékkal csökkent az alkalmazottak stressz-szintje

A sikeres nyolchetes próbaidőszak után négynapos munkahétre áll át egy új-zélandi cég.



A Perpetual Guardian nevű alapkezelő, amely 240 embert foglakoztat, abszolút sikernek nevezte a márciusban kezdődött próbaidőszakot a csökkentett idejű munkahétre, mondván növelte a termelékenységet és csökkentette az alkalmazottak stressz-szintjét.



A négynapos munkahét próbáját azzal a céllal vezették be, hogy az alkalmazottaknak több időt biztosítsanak a családjukra, és jobban összpontosítsanak az irodai munkára.



Az Aucklandi Egyetem kutatócsoportja pedig ez alatt azt vizsgálta, hogy miként hat a rövidebb munkaidő a dolgozókra.



Andrew Barnes, a cég vezetője a New Zealand Herald című napilapnak elmondta, hogy jelentősen javult a munkatársak munkához való hozzáállása és elégedettségük munkájukkal a próbaidőszak alatt. A munkatársak 78 százaléka vélte úgy, hogy sikerült összhangba hozni munkáját a magánéletével. Ez a mutató a próbaidőszak bevezetése előtt csupán 54 százalék volt.



Jarrod Haara, az Aucklandi Egyetem professzora közölte, hogy kutatásuk kimutatta, hogy a dolgozók elégedettsége a munkával és az élettel minden területen nőtt, a munkatársak jobban teljesítettek az irodában, és jobban is érezték magukat, mint a próbaidőszak előtt.



Az alkalmazottak stressz-szintje hét százalékkal csökkent, munkahelyi elkötelezettségük, motivációjuk is jelentősen nőtt. Általános elégedettségük az élettel szintén nőtt öt százalékkal.



A cég vezetése most azt tanulmányozza, hogy hogyan vezessék be hosszú távon a négynapos munkahetet.



