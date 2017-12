Néhány filmről már tudni lehet, hogy beválasztották a 68. Berlini Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjába

mellett hét alkotás került be a versenyfilmek közé.A legjobbnak járó elismerésért versenyez a Joaquin Phoenix főszereplésével, Gus Van Sant rendezésében készült amerikai(Ne aggódj, gyalog nem jut messze), az ifj. Alekszej German rendezte, orosz-lengyel-szerb együttműködésben készültcímű film, a francia Benoit Jacquot rendezteés az olasz-német-svájci(Lányom) című film Laura Bispuri rendezésében.

Két német filmet is beválasztottak a versenyfilmek közé: a Thomas Stuber rendezte(Sorok között) és a(A testvéremet Robertnek hívják és egy idióta) című film Philip Gröning rendezésében.A lengyel(Bögre) című filmet szintén a versenyfilmek között láthatja majd a filmszemle közönsége.- olvasható a fesztivál hétfői közleményében.A Berlinale Special nevű szekcióban mutatják be a The Bookshop (A könyvesbolt) című spanyol-brit-német koprodukciót és a Das schweigende Klassenzimmer (A csendes osztályterem) című német filmet.A cannes-i és a velencei filmmustra mellett a világ egyik legjelentősebb filmfesztiválját, a Berlinalét 2018-ban 68. alkalommal, február 15. és 25. között rendezik meg.