Néhány szerencsés már láthatta a Jumanji folytatását

A Jumanjit 1996-ban mutatták be, és a most bemutatott folytatás, a Jumanji: Welcome to the Jungle nem egy remake lett, bár először abban gondolkodtak a készítők.A filmet Jake Kasdan a legendás Star Wars író fia, Lawrence Kasdan rendezte.Március 27-én a CinemaCon szerencsés résztvevői voltak az elsők, akik láthatták a filmet, amit majd csak július 28-án kezdenek nyilvánosan vetíteni.Most a bemutatón fotózkodtak a szereplők. Csak azt nem tudjuk, miért ennyire szomorú mindenki.