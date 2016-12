Nehéz karácsony elé néz II. Erzsébet és Fülöp herceg

Nem utazott el a brit királyi család hagyományos karácsonyi ebédjének helyszínére, a kelet-angliai Sandringham kastélyába II. Erzsébet királynő és férje, Fülöp edinburghi herceg, mert mindketten erős megfázással küszködnek.



A királyi házaspár szerdán indult volna menetrendszerű vonattal a londoni King's Cross pályaudvarról karácsonyi vakációjára. Az uralkodó és családtagjai hagyományosan a Norfolk megyei Sandringhamben töltik az év végi ünnepeket és december 25-én ott gyűlik össze a család az ünnepi ebédre.



A hosszú évek óta bevett gyakorlat alapján a királynő és Fülöp herceg mindig vonattal utazik a Londontól 180 kilométerre fekvő King's Lynn vasútállomására, ahonnan autóval hajtatnak a kastélyba.



A 90 esztendős uralkodó és 95 éves férje azonban szerdán a Buckingham-palotában, a királyi család első számú londoni rezidenciáján maradt. A palota szóvivőjének tájékoztatása szerint II. Erzsébet királynő és Fülöp herceg az őket gyötrő erős nátha miatt döntött az utazás elhalasztásáról.



A szóvivő nem közölte, hogy az uralkodó és az edinburghi herceg mikor indul Sandringhambe.



A Buckingham-palota éppen e héten jelentette be, hogy az uralkodó fiatalabb családtagjainak adja át 25 jótékonysági, közéleti, társadalmi és sportszervezet fővédnöki tisztségét. Katalin hercegnő, a királynő unokájának, Vilmos hercegnek - a brit trón majdani várományosának - felesége veszi át például a wimbledoni tenisztornákat rendező patinás intézmény, az All England Lawn Tennis and Croquet Club fővédnökségét.



A királynő 1952, vagyis trónra lépése óta volt a wimbledoni klub fővédnöke.



A palota hangsúlyozta mindazonáltal, hogy II. Erzsébet királynő több mint 600 más szervezetnek a fővédnöke és e tisztségek nagy többségét továbbra is megtartja.



Az uralkodó és Fülöp herceg egyaránt híres kiváló egészségi állapotáról és arról, hogy előrehaladott koruk ellenére mindketten sokkal több hivatalos programon vesznek részt, mint ifjabb rokonaik.



A házaspár jövőre ünnepli házasságkötésének 70., egyben II. Erzsébet királynő trónra lépésének 65. évfordulóját. Mindkét évforduló példa nélküli az angol-brit monarchia 1200 éves történetében.