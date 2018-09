Nehéz sorsú magyar gyerekekkel találkozott Ricky Martin

Nyugodjatok meg, felejtsetek el mindent, táncoljatok, akkor is, ha nincs meg a ritmus és énekeljetek, akkor is, ha nem tudtok spanyolul"

Új programot indít az UNICEF Magyarország



2018 őszétől hazai rászoruló gyerekeknek indít új programot az UNICEF Magyarország. A Kilátó Élményprogram az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) támogatásával valósul meg, célja pedig az, hogy hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok kulturális- és sportélmények segítségével pszichológiailag megerősödjenek, és ellenállóbbá váljanak az élet kihívásaival szemben.



A Kilátó Élményprogram első fázisának keretében állami intézményekben élő, kislétszámú csoportok vehetnek részt tudatosan kiválasztott, rendszeresen szervezett programokon. Legyen szó múzeumról, színházi előadásról, koncertről, vagy sportversenyről, olyan eseményeket látogatnak meg, amelyek a gyerekek érdeklődésének, hátterének és fejlesztésének a lehető legjobban megfelelnek.



A gyerekeket pszichológusok, szociális szakemberek és drámapedagógusok segítik az élmények feldolgozásában és értékelésében egy előre kidogozott terv alapján. Az EMMI támogatásának köszönhetően esetenként lehetőség nyílik a fiatalok utaztatására, étkeztetésére is. Egy szakember egy csoportot több hónapon át végigkísér, és nyomon követi a fejlődésüket. A fiatalok találkozhatnak művészekkel és olyan példaképekkel is, akik szintén mélyszegénységből, vagy reménytelennek tűnő helyzetből valósították meg álmaikat. Számos kulturális- és sportintézmény jelezte együttműködési szándékát az Élményprogram megvalósításában.



A tudás, az élmény és a személyes tapasztalat minden helyzetben segít, a nehéz körülmények közül érkező gyermekek számára pedig különösen fontos, hogy megismerjék a tágabb világot, lássák a saját lehetőségeiket, képességeiket és motivációt kapjanak a későbbi produktív, teljes élethez.



„Hisszük, hogy az EMMI támogatásával egy értékes, hosszútávú programot állíthatunk össze, amely élményeket, önbizalmat, motivációt és perspektívákat is ad a résztvevő fiataloknak. Lényeges az élmények tudatos kiválasztása, egymásra építése és szakszerű feldolgozása, hogy minél jobban segítsék a gyerekek fejlődését. Úgy érezzük, hogy a Kilátó Élményprogram rengeteget adhat és fontos lesz a jövőjük szempontjából is" - mondta Mészáros Antónia, az UNICEF Magyarország ügyvezető igazgatója.



Az UNICEF Magyarország örömmel veszi az együttműködő vállalatok, szakmai partnerek, szponzorok jelentkezését, akik szívükön viselik a gyerekek sorsát és segíteni szeretnének abban, hogy minél szélesebb körhöz jussanak el a program előnyei.



Ricky Martin fogadta elsőként az UNICEF Magyarország új, Kilátó Élményprogramjában résztvevő fiatalokat. A világsztár – aki egyben az UNICEF jószolgálati nagykövete is – budapesti koncertje előtt találkozott hátrányos helyzetű 12-17 év közötti tinédzserekkel.– mondta a fiataloknak Ricky Martin, aki aziránt is érdeklődött, hogy a gyerekek közül ki mivel szeretne foglalkozni a jövőben.„Szerintem fontos, hogy legyen egy terv, amit akár tízszer is megváltoztathatsz, de segít összpontosítani a lényegre" – tanácsolta az énekes.„Tizenkét éves voltam, amikor elkezdtem a zeneiparban dolgozni. Csatlakoztam egy együtteshez, ami elég híres volt akkoriban Latin-Amerikában. Az első turnénk Brazíliába vezetett, az UNICEF pedig kinevezett bennünket ifjúsági nagykövetének. Az volt az első turném, az első találkozásom a közönséggel és az első alkalom arra, hogy a zenén keresztül beszélhessek azokról a dolgokról, amelyek igazán foglalkoztatnak. A fiatalság nemcsak a jövő, hanem a jelen is egyben. A zene egy tökéletes eszköz, hogy azoknak a nevében beszéljünk, akiket amúgy nem hallgatnak meg" – magyarázta Ricky Martin, aki már rengeteg fiatalnak adta át a zene és úgy általában a művészetek szeretetét, ők aztán maguk is zenészekké váltak és továbbadták tudásukat.A jelentkezők közül kisorsolta a szerencséseket, akik a teli Aréna előtt bizonyíthatták tudásukat.A Kilátó Élményprogram az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) támogatásával valósul meg, célja pedig az, hogy hátrányos helyzetű fiatalok kulturális- és sportélmények segítségével pszichológiailag megerősödjenek, és ellenállóbbá váljanak az élet kihívásaival szemben.