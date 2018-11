Nem adott engedélyt a Hunter Killer küldetés című film forgalmazására az orosz kultusztárca

A hollywoodi akciófilm cselekménye szerint egy amerikai tengeralattjáró megmenti az orosz elnököt, aki ellen katonái puccsot hajtottak végre, és ezzel megakadályozza a harmadik világháború kirobbanását is.

A fogalmazási engedély hiányára a film forgalmazója, az orosz Megogo Distributio figyelmeztette csütörtökön a mozikat, és arra kérte őket, ideiglenesen vegyék le műsorukról az alkotást. A kulturális minisztérium sajtóosztálya csütörtök délután formai okkal magyarázta a történteket.



A tárca szerint a Megogo Distributio nem helyezett el kópiát állandó megőrzésre a Goszfilmofond állami filmalapnál, ahogy az előírásban szerepel. A minisztérium szerint a forgalmazó szeptember 24-én beadott ugyan egy merevlemezt, de azon a film műszaki minősége "nem volt megbízható". Egy újabb kópiát október 30-án juttattak el az alaphoz, de annak nem jutott ideje az ellenőrzésre és a leltárba vételre.



A Megogo Distribitio azt kifogásolta, hogy a minisztérium másfél hónapon át nem reagált a leadott anyagokra. A tárca tisztségviselői még szerdán is azzal kecsegtették a forgalmazót, hogy az engedély "aláírás alatt van".

A TASZSZ hírügynökség szerint a filmet korábban Ukrajnában is betiltották, arra hivatkozva, hogy az az orosz hadsereg erejét demonstrálja.



A filmben Gerard Butler és Gary Odman mellett olyan orosz színészek is játszanak, mint Mihail Gorevoj, Jurij Kolokolnyikov, Alekszandr Gyjacsecsko és Igor Zsizsikin.



Az orosz kulturális tárca januárban megakadályozta a Sztálin halála című brit-francia fekete komédia széles körben való bemutatását, mert azt orosz filmalkotók, parlamenti képviselők, valamint a kultusztárca társadalmi tanácsának tagjai kegyeletsértőnek találták, és úgy vélekedtek, hogy az orosz (szovjet) ember "alsóbbrendűségét propagálja", méghozzá éppen a sztálingrádi győzelem 75. évfordulóján.