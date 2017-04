Nem csak a kilók fogyhatnak a diétától

Egy online felmérés szerint az emberek harmada minden évben megfogadja, hogy egészségesebben fog élni és jobban odafigyel a táplálkozására vagy valamilyen diétába kezd. Ebből is kitűnik, hogy az évkezdet és a tavasz gyakran a fogyókúráról szól. A különböző divatdiéták miatt ez a folyamat sajnos olykor egyoldalú, csökkentett energiatartalmú táplálkozást jelent és nem kiegyensúlyozott étkezéssel járó, mozgással kiegészített életmódváltást. A fogyókúrázóknál sokszor előfordul a vitamin és tápanyaghiány, amire érdemes odafigyelniük. Dr. Csősz Judit, a Tricovel szakértője szerint ugyanis ez a hiányos táplálkozás is lehet oka a hajhullásnak.A hajhullás gyakoribb jelenség, mint gondolnánk, különösen tavasszal! Nőknél és férfiaknál is egyaránt előfordulhat, hogy valamilyen okból kifolyólag felborulnak a természetes hajnövekedési fázisok és elkezd hullani a haj.

A Tricovel szakértője elmondta:

A haj növekedésének és élettartamának alapvetően három szakaszát különböztetjük meg. A hajszál aktív növekedési szakaszát anagén fázisnak hívjuk, normál állapotban a hajszálak kb. 85%-a van ebben a fázisban, ugyanakkor a tápanyaghiány lassíthatja ezt a folyamatot. Pont ezt tapasztalhatjuk a diéták idején, amikor a fogyókúrázó akár több hónapon keresztül is egyoldalúan étkezik. Az anagén fázist az átmeneti fázis követi, amikor a haj növekedése megáll, a haj megkezdi átalakulási folyamatát. A hajszálak kb. 1%-a van ebben a szakaszban, ez a fázis csak néhány napig tart. A telogén nyugalmi vagy kilökődési fázisban a hajszál kihullása történik, de a gyökérrészben már új sejtek termelődnek. Ebben a szakaszban a hajszálak aránya a teljes hajállományhoz viszonyítva kb. 14%, ez a stádium 2-4 hónapig tart. Számos tényező vezethet oda, hogy ez a folyamat felborul és elkezdődik a fokozott hajvesztés.

Napi 100 db hajszál elvesztése fölött a szakemberek már hajhullásról beszélnek, ennek hátterében számos tényező állhat: hormonális okok, a szervezetet érintő vagy a hajas fejbőr betegségei, gyermekszülés utáni állapot, a klimax, a stressz, a túlzott napsugárzás. Ilyenkor tavasszal az évszakváltás miatt is jóval több hajszál hullik ki, ezt a folyamatot pedig még súlyosbítja az is, hogy ez a diéták és fogyókúrák időszaka is egyben.„Nagyon fontos, hogy időben felismerjük a hajhullást és tegyünk ellene – állítja Dr. Csősz Judit, a Tricovel szakértője - Első körben mindenképpen az okokat kell felderíteni.Ilyenkor tavasszal általában több tényező is megjelenik, amelyek egymást erősítve hajhulláshoz vezethetnek. Az időjárás változása, az évszakváltás egyébként is okozhat kismértékű hajhullást, ezt súlyosbíthatják az ilyenkor szokásos diéták és fogyókúrák, vagyis az, hogy a szervezet nem kapja meg a szükséges vitaminokat és ásványi anyagokat.Ez a probléma a hajvitamin szedésével könnyen orvosolható, természetesen az egészséges táplálkozásra való visszatérés mellett. Érdemes olyan hajvitamint választani, amelynek hatékonyságát klinikailag igazolt eredmények támasztanak alá, illetve amelyet kifejezetten hajhullás ellen fejlesztettek ki.