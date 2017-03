Nem csak a lányok csatáztak a Stíluspárbajban

Lakatos Márk, Stíluspárbaj című műsorának ma esti adásának felvételén Árpa Attila mustrálta a lányokat, akik közül az egyiket, a ValóVilág 4-ből ismert Zsófit sikerült is megsértenie - írja a Bors.

Ha veled találkoznék, lehet, az lenne az első gondolatom, hogy nem csak a vacsoráért kell majd fizetnem, hanem valami másért is

Amikor kritizált, akkor abban a pillanatban nagyon rosszul éreztem magam. Aztán megnyugtatott a tudat, hogy én egy úriembert vártam, és szerintem egy úriember nem minősít így egy hölgyet - mondta el Zsófi.

– vetette oda a producer a Viasat show-jában.