Nem csak a Terminátorba, de hazánkba is visszatér Schwarzenegger

Nem véletlenül ígérte meg a Terminátorban Arnold Schwarzenegger: „Visszatérek". Jö­­vő hónapban állítólag megérkezik Budapestre, ahol a Vörös zsaru moszkvai jeleneteit forgatta a nyolcvanas évek végén. A Terminátor hatodik részében ugyanis már Budapest is szerepel – írja a Bors A világsztár legutóbb két éve a Siker napon lépett fel nálunk a Papp László Budapest Sportarénában. Nyílt titok, hogy Andy Vajnával való barátsága miatt látogat hozzánk egyre sűrűbben. Schwarzeneggernek a Vörös zsaru volt a második együttműködése az akkor még filmproducerként tevékenykedő Andy Vajnával, aki azóta már eladta a Terminátor 2. jogait.Ezek után nem véletlen, hogy a hatodik filmet a második rész történetének végétől folytatják. A díszletek már el is készültek a rákospalotai Origo filmstúdióban.

Zajlanak a szereplőválogatások, magyar és itt élő külföldi színészeket is behívtak. Keresnek kaszkadőröket, statisztákat, de a fontosabb szerepekre is innen választanak színészeket

– erősítette meg a hírt a Borsnak egy filmes szakember, aki azt az értesülésünket is megerősítette, hogy három Terminátor-film készítéséről írhatnak alá szerződést." A filmes szakma elég pletykás... Igen, erről is hallottunk" – tette hozzá informátorunk.A hírek szerint februárban érkezik Arnold Schwarzenegger és Linda Hamilton, aki szintén szerepel a film következő részében, amelyet előreláthatólag 2019 májusában mutatnak be.