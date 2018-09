Nem kapott elég szavazatot a Szex és New York sztárja, de nem vette a szívére

Cynthia Nixon amerikai színésznő, a Demokrata Párt kormányzójelöltje köszönti támogatóit egy New York-i kampányrendezvényen 2018. szeptember 13-án.

Fotó: MTI/AP/Jason DeCrow

Cythia Nixon, a Szex és New York-tévésorozat színésznője nem kapott elég szavazatot, így ismét Andrew Cuomo, a metropolisz jelenlegi kormányzója indulhat a Demokrata Párt színeiben New York állam kormányzói tisztségéért.Nixon a kampányban baloldali kihívója volt Cuomónak. A szavazáson azonban Cuomo a voksok 65 százalékát kapta, míg a színésznőre 35 százalék voksolt. Cuomónak helyzeti előnye is volt és jóval több pénz állt a rendelkezésére a kampányban.Andrew Cuomo 2011 óta az állam kormányzója, címét a november 6-i választásokon kell megvédenie.Az 52 éves Nixon a vereséget nem vette a szívére, egy Twitter-üzenetében hangsúlyozta, hogy nem kedvetlenítette el az eredmény, sőt inkább ösztönzően hat rá és arra bíztatta támogatóit, hogy folytassák progresszív kampányukat.A politikai újonc Nixon, aki "korrupt vállalati demokratának" nevezte Cuomót, úgy értékelte, hogy kampányával sikerült "alapvetően megváltoztatni a politikai tájat". Kijelentette, hogy továbbra is küzd majd az olcsóbb bérleti díjak és a rasszizmus ellen."Ez csak a kezdet. Együtt nyerjük meg ezt a harcot" - üzente támogatóinak.