Nem kímélték az elefántok a turistákat - Fotók

Trump és Putyin is Pulitzer-díjas témákat szolgáltatott - Galéria a díjazottakról

A The New York Times felfedte, hogy Oroszország külföldi befolyáskiterjesztési törekvései során "a gyilkolást, az online zaklatást és a bizonyítékhamisítást is alkalmazza" - olvasható a bizottság indoklásában.