Nem kizárt, hogy a negyedik rész után is visszatérnek a Bosszúállók hősei

Természetesen egy csomó történetet el lehet még mesélni és sok további szereplővel lehet népszerűvé tenni a filmeket

Bob Iger, a Bosszúállók-sorozatot gyártó Walt Disney vállalat vezetője kedden beszélt arról, hogy a nagy kasszasikert aratott Bosszúállók: Végtelen háború után jövőre mutatják be a sorozat negyedik részét, amely "nagy hatású befejező" epizódnak ígérkezik.Iger azonban hozzátette: a karakterek és a sorozat népszerűsége miatt nem zárható ki, hogy készülhet még újabb Bosszúállók-mozi.- húzta alá a Disney-főnök.A Bosszúállók: Végtelen háború, amely több mint húsz Marvel-szuperhőst vonultatott fel, rekordbevétellel kezdte meg forgalmazását áprilisban, azóta világszere már több mint egymilliárd dollárért (266 milliárd forint) váltottak rá jegyet a nézők.A produkció rendezői, Joe és Anthony Russo a Végtelen háborúval együtt már a folytatást is leforgatták, ezért az 2019 májusában debütálhat. Iger ugyanakkor jelezte, hogy a Disney egy Bosszúállókon túli új sorozatban is gondolkodik, hiszen a Marvel-univerzumban mintegy 7000 karakter szerepel, s még számos hős vár arra, hogy a filmen is felfedezzék.A Disney egy éven belül két további Marvel-filmet mutat be: júliusban érkezik A Hangya és a Darázs, 2019 márciusában pedig a Marvel Kapitány.