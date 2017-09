Nem lesz több Elrabolva - Liam Neeson nem vállal több akciófilmet

Neeson mindig arról beszélt, mennyire meglepte az a fordulat, amit a 2009-ben készült Elrabolva hozott a pályafutásában.

Liam Neeson, az Elrabolva-filmek sztárja úgy érzi, kiöregedett már az akciófilmekből. A színész a torontói filmfesztiválon azt mondta, hogy a jövőre a mozikba kerülő Hard Power és a The Commuter volt a két utolsó a számára ebből a zsánerből.Neeson a fesztiválon adott interjúban elismerte, nehéz visszautasítani a jövedelmező szerepeket, de már nem neki valók.

A merő véletlennek köszönhetem ezeket a thrillereket. Még mindig komoly pénzt ajánlanak ezért a munkáért, de úgy vagyok vele, fiúk, már hatvanöt vagyok! A közönség majd azt mondja, na, ne már!

Neesonnak jövőre két újabb akciófilmjét láthatják a moziba járók: a Hard Powerben hókotrósofőrt játszik, akinek drogdílerekkel gyűlik meg a baja, a The Commuterben pedig egy bűnügybe keveredő ingázó üzletembert.A színész leszögezte, hogy ezzel a maga részéről be is fejezte az akciómozikat, inkább a drámai szerepek felé fordul.Hétfőn mutatták be Torontóban a Mark Felt The Man Who Brought Down the White House című filmjét, amelyben azt a magas rangú FBI-tisztviselőt alakítja, aki a Washington Postnak szivárogtatott ki információkat a Watergate-botrányban.Szerepelni fog Steve McQueen (12 év rabszolgaság) Widows című filmjében is.Neeson mindig arról beszélt, mennyire meglepte az a fordulat, amit a 2009-ben készült Elrabolva hozott a pályafutásában. Ő azt gondolta, a film csak videón jelenik majd meg. Azóta további két epizóddal bővült a széria, és a három produkció világszerte 930 millió dolláros (238 milliárd forintos) bevételt ért el a mozikban.