Nem tartja elég csábítónak országát a litván idegenforgalmi hivatal vezetője

Kénytelen volt távozni posztjáról a litván idegenforgalmi hivatal vezetője, mert legújabb online országimázskampányukban a hazai látnivalók mellett külföldi - finnországi és szlovákiai - tájakkal népszerűsítették hazájukat.Amikor kiderült a turpisság, az interneten mémek sokasága űzött gúnyt a tévedésből. A hivatal megpróbálta azzal védeni a baklövést, hogy "más országokban készült fotók is kelthetnek érzelmeket", ez azonban nem hatotta meg sem a netezőket, sem a kormány tagjait, és a gazdasági miniszter lemondásra szólította fel Jurgita Kazlauskienét.Ráadásul a sors fintoraként a kampány jelmondata éppen az volt, hogy "a valódi szép" (real is beautiful).Első reakciójában még Saulius Skvernelis miniszterelnök is viccelt, és egy posztjában az Európai Bizottság brüsszeli székházát nevezte meg tréfásan a litván kormány új vilniusi épületeként, de végül csalásnak minősítette a történteket, és vizsgálatot követelt az ügyben.A botrány nyomán az idegenforgalmi hivatal vezetője benyújtotta lemondását.