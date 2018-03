Nem tetszik neki, hogy a Barbie babának nem ér össze a szemöldöke

Frida Kahlo

egyik rokona támadja a néhai mexikói festőművészt ábrázoló új Barbie baba gyártóját, az amerikai Mattel céget, amely a nemzetközi nőnap alkalmából dobott piacra egy történelmi és kortárs hírességeket ábrázoló babakollekciót.Kahlo távoli rokona, Mara de Anda Romeo szerint a cégnek nincs joga használni a művész képmását. Pablo Sangri, a nő jogi képviselője szerint ügyfele nem pénzt akar, hanem megvitatni a Mattellel a baba újratervezésének lehetőségeit.Kritikusai szerint a játékon nem köszön vissza Frida Kahlo karakteres, majdnem összeérő szemöldöke és a ruhája sem adja vissza a művész által hordott tehuana népviselet kidolgozottságát. Egyszóval sokkal inkább hasonlít a hagyományos Barbie babára, mint a mexikói festőre.Barbie-t gyakran érik bírálatok a valóságtól elrugaszkodott testkép és a fogyasztói kultúra népszerűsítése miatt. Kahlo (1907-1954) viszont élete végéig kommunista volt és még Barbie felbukkanása előtt meghalt.A Mattel közleménye szerint a cég a Kahlóhoz kötődő jogokat birtokoló panamai Frida Kahlo Corp. vállalattal dolgozott együtt."A Frida Kahlo vállalat tevékenyen részt vett a baba megtervezésének folyamatában és a Mattelnek engedélye, valamint szerződése van arról, hogy jogot kapott a Frida Kahlót megörökítő baba elkészítésére" - fogalmazott a játékgyártó.A Frida Kahlo vállalat állítása szerint több mint egy évtizeddel ezelőtt szerezte meg a jogokat a művész unokahúgától, Isolda Pinedo Kahlótól.A Mattel több mint tucatnyi történelmi és kortárs hírességet ábrázoló Barbie baba kollekcióját adta ki csütörtökön a nemzetközi nőnap alkalmából. Az új babák egyik csoportja inspiráló történelmi személyiségeket idéz fel, a másik sorozat elismert kortárs nőket.Az Inspiráló nők elnevezésű sorozatban szerepel Kahlo és Amelia Earhart is, az első női pilóta, aki átrepülte az Atlanti-óceánt. A hírességeket be is mutatják a babákhoz mellékelt információkban.A "kortárs hősöknek" szentelt babák között van a Wonder Womant rendező Patty Jenkinst és az idei téli olimpián aranyérmet szerzett amerikai snowbordozó Chloe Kimet ábrázoló figura is, de híres divattervezők, újságírók, színésznők és üzletasszonyok is szerepelnek a kollekcióban.