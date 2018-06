Nem törődik a fiával Johnny Depp

Cserbenhagyta a fiát Johnny Depp - írja a Daily Mail cikke alapján a borsonline.hu . A színész a Vanessa Paradis énekesnőtől született fiát, Jacket tudatosan zárta el a reflektorfénytől, s most úgy tűnik, ő maga is megfeledkezett róla, hónapok óta nem beszéltek.A 16 éves fiú néhány napja kórházba került, de Depp ott sem látogatta meg, hogy ne hiányozzon a bandája, a Hollywood Vampires koncertjeiről. Az édesanya, Vanessa, bezzeg éjjel-nappal a fiú mellett van, pedig neki is lett volna dolga, új filmjét kéne reklámoznia a világ különböző pontjain.Egyelőre nem hozták nyilvánosságra, pontosan mi történt Jackkel, de a Daily Mail sejtése szerint a tini komoly egészségügyi problémával küzd.