Nem vállal több versenyt Horváth Tamás - videó

Tomi a Sztárban sztár után A Nagy Duettben is a legjobbnak bizonyult - természetesen ez utóbbiban Balázs Andi szerepéről se feledkezzünk meg! Adja magát a kérdés: innentől Tamás lesz a versenyek állandó sztárja?Az énekes a Bors Nagy Duett Backstage stúdiójában elárulta: egész biztosan nem, ugyanis bármennyire is szerette és élvezte a kihívásokat, egy időre az ilyen jellegű megmérettetésekből elég volt. “Én úgy gondolom, hogy most állok le - ez a stop. Azt hiszem, bizonyítottam már a közönségnek is - de legfőképpen magamnak" - magyarázta. Hangsúlyozta: “Tudni kell megállni."Noha A Nagy Duett véget ért, a www.borsonline.hu/backstage oldalra még mindig érdemes ellátogatni, hiszen több tucatnyi interjú és kulisszatitok közül lehet válogatni!