Nem veszik el a Twittert Trumptól

A San Franciscó-i székhelyű médiavállalat azzal érvelt, hogy a világ vezető politikusainak, mint például Donald Trump amerikai elnöknek, "speciális státuszuk" van a közösségi médiában. Közleményével a cég lényegében azokat a felhasználókat utasította vissza, akik Donald Trump Twitter-fiókjának megszüntetésére szólítottak fel, immár nem először.



"A világ vezetőinek kizárása vagy vitatott bejegyzéseik eltávolítása fontos információkat zárna el, amelyeket pedig az embereknek látniuk kellene és vitatkozniuk is róluk" - fogalmazott vállalati honlapján a kaliforniai cég.



A Twitter már szeptemberben közölte: a többi között a "hírérték" és a "közérdeklődésre számot tartó tartalom" alapján dönt arról, hogy töröl-e egyes bejegyzéseket, vagy megszüntet-e egyes fiókokat. Donald Trump Twitter-bejegyzéseiről régóta vitáznak az elnökkel nem rokonszenvezők.



A legutóbb kedden robbant ki ismét kisebb vita, amikor Trump arról tett közzé bejegyzéseket, hogy neki "sokkal nagyobb" és "sokkal erőteljesebb" a nukleáris fegyverek beindítására utasítást adó nyomógombja, mint Kim Dzsong Un észak-koreai vezetőnek. Bírálói ezúttal azt vetették az elnök szemére, hogy bejegyzésével veszélybe sodorta a világot és egyúttal megsértette a Twitter szabályzatát, amely tiltja az erőszakkal történő fenyegetést.



Néhány Twitter-felhasználó szerdán tüntetett is a cég San Franciscóban lévő székháza előtt. A cég a vállalati blogjában reagált a tiltakozásra, leszögezve, hogy még ha a világ egyes vezető politikusainak Twitter-fiókjait meg is szüntetné, a szóban forgó politikusokat ezzel nem lehetne elhallgattatni.



"Keményen dolgozunk azon, hogy a közjót szem előtt tartva elfogulatlanok maradjunk" - fogalmazott a szerdai blogbejegyzésben a közösségi platform-üzemeltető.