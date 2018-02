Német diáklányok dallal tiltakoznak a Topmodell leszek! című tévéműsor ellen

Hamburgi diáklányok zenés videóval tiltakoznak a Topmodell leszek! tehetségkutató németországi változata és az abban propagált szépségideálok ellen.A Not Heidis Girl című videó nagy visszhangot keltett a közösségi médiában, a Facebookon és a YouTube-on már több mint 170 ezerszer töltötték le. A dal címe és az ebből készült hashtag arra utal, hogy a Germany's Next Topmodell producere, házigazdája és zsűrielnöke Heidi Klum, a 44 éves volt topmodell, üzletasszony és médiaszemélyiség."Igaz, hogy miközben nézem, szórakoztató a Topmodell leszek!, de utána valahogy rosszul érzem magamat" - mondja a videón a 14 éves Lynne, aki barátnőivel vette fel a dalt."Több vagyok mint a puszta kinézetem" - énekli a 11-15 éves lányok közül az egyikük, míg egy másik küzdősportban jeleskedik videón.A rendező a 25 éves Lara Maria Wichels színésznő, aki jól emlékszik arra, mennyire stresszelte a tökéletesség ideálja, amikor 15 évesen maga is szerepelt a modellkeresőben.