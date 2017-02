Nemzeti hősként ünneplik Iránban Aszgar Farhadit

Nemzeti hősként ünneplik a közösségi médiában Iránban Aszgar Farhadi filmrendezőt, aki Az ügyfél című alkotásával már a második Oscar-díjat nyerte el a legjobb idegen nyelvű film kategóriájában és lelkesen gratuláltak neki a kormány részéről is, noha Farhadi az ottani rezsim bírálójának számít.



Esak Dzsahangiri első alelnök és Mohamed Dzsavád Zaríf külügyminiszter Twitter-üzenetben gratulált a rendezőnek a díjhoz. A politikusok hangoztatták, hogy hazájuk nemcsak az Oscar-díjra büszke, hanem arra is, hogy a rendező és a teljes stáb bojkottálta a díjátadót, amivel "felbecsülhetetlen értékű" gesztust tettek. A teheráni kormány az egyes muszlim országokat sújtó amerikai elnöki rendelettel szembeni állásfoglalásként értékelte, hogy iráni alkotónak ítélték a díjat.



A keményvonalas teheráni politika amúgy gyakran bírálja az iszlám köztársaság filmművészetét, több ellenzékinek tartott rendezőt - köztük Dzsafár Panahit - bíróságon hurcoltak meg. A 44 éves Aszgar Farhadi is rendszerbírálónak számít hazájában, a kormány azonban elnéző vele, részint nagy nemzetközi sikerei miatt.



Az ISNA iráni hivatalos hírügynökség szerint második Oscar-díjával Farhadi olyan legendás filmesekkel került egy sorba, mint Kuroszava Akira, Federico Fellini és Ingmar Bergman.



Iszmail Mihanduszt iráni filmkritikus, egy Farhadiról szóló könyv szerzője úgy vélte az AP-nek nyilatkozva, hogy az Oscar-gála bojkottjának köszönhetően a rendezőnek most nagyobb a befolyása a közvéleményre, mint egy politikusnak. Teheráni lapok szerint az amerikai beutazási tilalom segítette hozzá a díjhoz az iráni alkotást.



Amikor az iráni rendező 2012-ben Nader és Simin - Egy elválás története című alkotásával először nyerte el a legjobb idegen nyelvű filmnek járó Oscar-díjat, amelyre egy izraeli mű is esélyes volt, az iráni állami televízió Izrael feletti diadalként ünnepelte az elismerést.



A szíriai polgárháború dúlta területein hősies munkát végző Fehérsisakosok mentőalakulat reményét fejezte ki, hogy a tevékenységüket bemutató rövid dokumentumfilm, a The White Helmets Oscar-díja ráirányítja a figyelmet a szíriai nép tragédiájára és "talán" segít leállítani a mészárlásokat, emellett ösztönzést ad az önkénteseknek a folytatáshoz.



Szaed Szaleh, a különleges mentőalakulat vezetője megtiszteltetésnek nevezte a díjat, de azt mondta, egyáltalán nem örülnek annak, hogy azt kell tenniük, amit tesznek. "Elborzaszt bennünket a valóság, amelyben élünk" - mondta.



Közben hétfőre kiderült, hogy Khaled Khatib, a mentőalakulat fiatal önkéntese, aki az operatőri munkát végezte a filmen, és már Isztambulban tartózkodott az Amerikába induló járatra várva, azért nem mehetett el Los Angelesbe átvenni a díjat, mert az amerikai belbiztonsági minisztérium az utolsó pillanatban visszavonta vízumát valamilyen "terhelő" információ alapján.



A gálát megelőző napokban Szaleh és Khatib is azt mondta, azért nem utazik el a ceremóniára, mert a kormányerők fokozódó bombázásai miatt a helyszínen van rájuk szükség, az operatőr esetében pedig később azt is mondták, hogy a szíriai kormány vonta vissza az útlevelét.