Nemzetközi Dixieland Fesztivál Salgótarjánban

A 34. Nemzetközi Dixieland Fesztivált rendezik meg Salgótarjánban május 2.-6. között, lesz a programban Visegrádi Gála, gasztro jazz-est és a'capella koncert is - tájékoztatta az MTI-t a fesztiváligazgató.



Tóth Csaba elmondta: az idei fesztiválon a fiatalokhoz szeretnék közelebb vinni a dixieland és jazzmuzsikát, ezért a program több ponton eltér az előző évek gyakorlatától, nem lesz színháztermi koncert és örömzene.



Harmincnégy éves fesztiválról van szó, amelynek nem csak a muzsikusai lettek idősebbek, de a közönsége is; szeretnék bemutatni ezt a nemzetközileg jegyzett fesztivált a fiataloknak, és elérni, hogy úgy érezzék, érdekes szabadidős program számukra is - tette hozzá.



Mint ismertette, az első két nap a város középiskolás diákjainak szól, megismertetik a jazzmuzsikát salgótarjáni és Nógrád megyei muzsikusok közreműködésével.



Szombaton a Fő tér ad helyet a Visegrádi Gálának, amelyen fellép a cseh Black Burinos, a szlovák Funny Fellows, a lengyel Leliva Jazz Band, Magyarországról pedig a Dixie King of Hungary. Ez a zenekar egy muzsikus - a két éve elhunyt Benkó Sándor - kivételével ugyanazt a formációt jelenti, mint az egykori Benkó Dixieland Band.



A gasztro jazz-esten a Szlovákiából érkező zenekar szolgáltatja a zenét.



A hagyományos templomi koncertet idén is megrendezik: a Szent József Plébániatemplomban a MÜPA tehetségkutató versenyének idei győztese, a WindSingers ad a'capella koncertet.



A fesztivál kísérőprogramja a kedden kezdődő és szombatig tartó IV. Salgótarjáni Ifjúsági Jazz Tábor. Tóth Csaba elmondta: négy éve azzal a szándékkal indították el a tábort, hogy a fiatalokat összehozzák a jazz nagyöregjeivel, olyan jazzművészekkel, akik tanítják is ezt a műfajt. A produkció az elmúlt három évben mindig bemutatkozott a fesztiválon, ez most sem lesz másképp, a Visegrádi Gála az ifjú zenészek műsorával kezdődik.