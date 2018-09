Nemzetközi Emmy-díj: zajlik a budapesti elődöntő

"A Nemzetközi Emmy-díjat a Nemzetközi Televíziós Akadémia alapította, 1973 óta minden évben odaítélik az amerikai televíziós produkciókat díjazó Emmy-díj mintájára Amerikán kívüli, illetve az Egyesült Államokban bemutatott nem angol nyelvű alkotások számára. Az idei, 46. kiírás húsz televíziós kategóriában zajlik a dokumentumfilmektől a komédián át a gyerekműsorokig és a hírekig" - mondta Medveczky Balázs, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. televíziós médiaszolgáltatási igazgatója az MTI-nek.



Az esemény házigazdájaként tevékenykedő szakember kiemelte: a televíziós Oscar-díjnak is nevezett Nemzetközi Emmy-díjat minden évben novemberben osztják ki New Yorkban. A zsűrizés három fordulóban zajlik, Budapest a középső fordulók egyikének ad otthont sorrendben harmadik alkalommal. Házigazda az az ország lehet, amely részt vesz a Nemzetközi Televíziós Akadémiában; utóbbinak tagja Medveczky Balázs.



Az igazgató beszámolt arról, hogy a vetítések csütörtökön reggel óta zajlanak az MTVA Kunigunda útján található székházában és egészen estig tartanak, ezt követi a nemzetközi zsűri pontozása. Utóbbi alapján dől el, mely produkciókat jelölik idén a Nemzetközi Emmy-díjra.



Nathaniel Brendel, a Nemzetközi Televíziós Akadémia zsűriigazgatója az MTI-nek azt mondta, a csütörtöki budapesti második körben mintegy húsz produkciót, összességében hatórányi anyagot néz meg a zsűri és három kategóriát zsűriznek.



"Mindig abban bízunk, hogy valóban a legjobb műsorok vesznek részt a versenyben, de nem az akadémia állítja össze a listát, erről a producerek és a műsorsugárzók döntenek. A díj elnyerése nem jár pénzjuttatással, a győztes egy szobrocskát kap, a dicsőséget élvezheti, a díjazott előtt pedig nyilván számos ajtó fog kinyílni a továbbiakban, több országba juthatnak el ezek az alkotások" - szögezte le a zsűriigazgató.



Medveczky Balázs kitért arra, hogy magyar televíziós produkciók is rendszeresen neveznek több kategóriában, de egyelőre nem nyilvános, idén hány ilyen versenyez. A pontos kategóriákról is utóbb lehet tudomást szerezni és a befolyásolások elkerülése miatt az sem publikus, kik a zsűritagok.