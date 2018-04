Nemzetközi Roma Napon indul az '56-os bélyeg- és plakátkampány - Fotók

Parancsnok kismama, gimnazista diákvezér, híres zongorista és villanyszerelő - néhányan az 1956-os forradalom magyar cigány forradalmárai közül. Fegyvert fogtak, börtönbe kerültek és akár meghaltak a magyar szabadságért. Nekik állít emléket Szentandrássy István festőművész festményeivel, melyeket az április nyolcadiki Roma Nap előtt postai bélyegeken és plakátokon láthatunk viszont.Április nyolcadika, a Nemzetközi Roma Nap előtt hozta forgalomba a Magyar Posta azokat a bélyegeket, amelyeken Szentandrássy István képei láthatók. A Kossuth-díjas festő 1956 tíz magyar cigány hősét festette meg. “Jó kihívás, amikor olyan bátor emberek életét ismerhetjük meg, akik ki mertek menni az utcára, és ki merték tenni szeretetüket, kétségeiket és gyávaságaikat is" - mondta el Szentandrássy. Egyik kedvence Szabó Ilonka, becenevén Kócos volt: a 17 éves lány négy hónapos várandósan csatlakozott a forradalmárokhoz. Ott tanult meg lőni és puskát tölteni, sőt, hamarosan parancsnok lett belőle. Október 28-án lőtték le a Práter utcánál.Élettársa Dilinkó Gábor volt, aki szerelmét követve vált forradalmárrá. A forradalom leverése után 12 évi börtönre ítélték, majd a Legfelsőbb Bíróság hét évre változtatta az ítéletet. Szabadulása után évekig nem tudott elhelyezkedni.Kóté-Sörös József teherautón élelmiszert szállított a pesti kórházakba, ekkor csatlakozott a Vajdahunyad utcai tüntetőkkel. A november negyediki harcokban súlyosan megsebesült és Ausztriába menekült. Az amnesztiában reménykedve tért vissza az országba, ám halálra ítélték. Három gyermeket hagyott árván maga után.Dandos Gyula szinte gyerek volt még, mikor Nyíregyházán szónokként a Forradalmi Diáktanács vezetőjévé lépett elő és röplapokat terjesztett, és szónoklatot tartott a diákság nevében. November hatodikán került szovjet fogságba: az elvtársak úgy megverték, hogy járni is alig bírt. Többször próbálta elhagyni az országot, az egyik alkalommal agyonlőtték. Sírhelye a mai napig ismeretlen.Kolompár Mátyás Kiskunmajsán a településen uralkodó nyomor és éhezés hatására a felbőszült tömeggel együtt állt ki az elnyomókkal szemben. Levertek és lefestettek minden vörös csillagot, amit csak találtak. Kolompár hozta fel a pincébe zárt tanácselnököt, akit a tömeg agyonvert. Szándékos emberölés vádjával előbb tizenkét év börtönre, majd halálra ítélték. Hat gyermeket hagyott maga után.A bélyegek kibocsájtását és a plakátkampányt az ‘56-os Emlékbizottság kezdeményezte.Ha a szabadságról volt szó, a cigányok mindig ott voltak a magyarok mellett - hangsúlyozta Balog Zoltán a Terror Háza Múzeumban pénteken - tudósított az MTI. Az emberi erőforrások minisztere szerint a történelem során mindig a szabadság, a szabadságvágy kötötte össze a romákat és nem romákat Magyarországon.Mindannyiunk felelőssége, hogy a cigány-magyar együttélés sikertörténet legyen - mondta a politikus. Hozzáfűzte: a magyar állam kötelessége, hogy a lehető legjobb körülményeket biztosítsa a romák integrációjához.Balog Zoltán úgy vélte: a roma integráció kérdése összefügg a migrációval. "Ha mi nemet mondunk a migrációra, azt erkölcsileg azzal is tudjuk igazolni, hogy mindent megteszünk a romaintegrációért." Magyarország nem "idegeneket" akar integrálni, hanem mindent megtenni azért, hogy "a roma-magyar együttélésben a közös erősödjön, nem pedig az, ami elválaszt bennünket".Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum főigazgatója elmondta: 1956-ról még sok minden elmondásra vár, így a Magyarország szabadságért fegyvert fogó, elesett, börtönt szenvedett és meghurcolt cigány honfitársaink történetei is. 1956 az egységes magyar hazafiasság szimbóluma, hősei nem pusztán példaképek, hanem mércék is - emelte ki Schmidt Mária, aki szerint a ma emberének szerényen és alázattal, de a forradalom hőseihez kell mérnie magát.Az '56-os Emlékbizottság kezdeményezésére kibocsátott bélyegeken Szentandrássy István Kossuth-díjas festőművész alkotásai láthatóak Hrozova Erzsébetről, Csányi Sándorról, Dilinkó Gáborról, Cziffra Györgyről, Fátyol Istvánról, Dandos Gyuláról, Szabó Ilonáról ("Kócos"), Kolompár Mátyásról, Kóté Sörös Józsefről és Strausz Károlyról.Schmidt Mária hangsúlyozta: a Szentandrássy István képei értő és érzékeny ábrázolásai 1956 cigány hőseinek."A romák jó hazafiák, imádjuk ezt az országot" - fogalmazott Szentandrássy István az ünnepségen, ahol jelen voltak az 1956-os cigány hősök családtagjai, a roma szervezetek képviselői, állami tisztviselők, valamint Schmitt Pál volt köztársasági elnök is.Illés Zoltán, a Magyar Posta Zrt. elnök-vezérigazgatója elmondta: a posta 1991-ben, 1996-ban, 2016-ban és 2016-ban is adott ki bélyeget 1956 emlékére, ám most először kerültek a bélyegre a forradalom hőseinek ábrázolásai.A 10 darabos sorozat 50 ezer példányban került forgalomba. A bélyegeket Elekes Attila tervezte - fűzte hozzá.Az eseményen a Romengo együttes zenélt, valamint levetítették Joka Daróczi János Fátyol Istvánról készített portréfilmjét.