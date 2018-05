Neves rendezők filmjei mutatják be a fiataloknak, hogyan segíti életüket az EU

Forrás: Kommitment

A kampány célcsoportját képező magyar fiatalok életük meghatározó részét már az Európai Unióban élték le. Számukra természetes az, hogy az Unió területén szabadon utazhatnak, tanulhatnak, vállalkozhatnak, felár nélkül telefonálhatnak, vagy éppen sürgősségi orvosi ellátást kaphatnak. Az idősebb generációk tagjai azonban tudják, hogy ezek az előnyök nem maguktól értetődőek, hanem uniós tagságunk közös eredményei

A filmek a mobilitás, a fenntarthatóság, a vállalkozások támogatása, valamint az alapvető emberi- és fogyasztói jogok témaköreit dolgozzák fel és jelenítik meg a fiatalok számára, akik közösségi média platformokon keresztül oszthatják meg és fejthetik ki véleményüket a témával és a számukra fontos uniós ügyekkel kapcsolatban.Az európai lakosság negyedének, mintegy 125-130 millió fő 35 év alatti fiatalnak koruknál fogva már természetesek azok a jogok, előnyök és lehetőségek, amelyeket az EU és az uniós intézmények biztosítanak számukra és minden európai állampolgár számára nap mint nap. Öt neves európai filmrendező rövidfilmjein keresztül pont erről, az Unió napjainkban már természetesnek vett értékeiről és előnyeiről kíván párbeszédet kezdeményezni a 17-35 éves fiatalokkal az Európai Bizottság.Georgios Zois filmje, a(Partiállat) például azt dolgozza fel, miként támogatja az EU a fiatal vállalkozókat. Tomasz Konecki(The Loner) című alkotása azt mutatja be, hogy milyen fogyasztói jogokat biztosít minden európai számára a közösség. Dalibor Matanić(Debütálás) című filmje pedig az EU minden állampolgárát megillető, olyan alapvető emberi jogokat mutat be, mint a szabadsághoz, illetve a szabad véleménynyilvánításhoz való jog.Ezek a filmek már megtekinthetők az, akik saját történeteiken keresztül mesélik el, hogy ők mit tekintenek az Unió értékeinek, illetve, hogy életüket milyen módon segíti, gazdagítja az EU.Megismerhetjük például Dórát, aki egy EU-s workshop hatására hozta létre újrahasznosított anyagokat felhasználó divatmárkáját, vagy Robit, aki külföldön szerzett tapasztalatának és kezdőtőkéjének köszönhetően nyitotta meg saját bárját Budapesten. Személyes történeteikből megtudhatjuk, hogyan segíti őket a kapcsolattartásban az, hogy az EU eltörölte a roaming díjakat, vagy hogy miként élnek az EU által biztosított fogyasztói és az utasokat megillető jogaikkal.Az EU&ME magyar szereplőivel készülő kisfilmek is a kampány weboldalán lesznek elérhetőek.- mondta Zupkó Gábor az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetője. „Éppen ezért fontos, hogy felhívjuk a fiatalok figyelmét erre, és tudatosítsuk bennük azt, hogy ezek a közös vívmányok olyan értékeket képviselnek, amelyek a mindennapokban segítik életünket és boldogulásunkat itthon és az Európai közösség többi országában" – tette hozzá.A milleniumi korosztály magyar tagjai az „EU, ahogy én látom" címmel megrendezésre kerülő Fiatal Filmrendezők Pályázatára készíthetnek és nevezhetnek általuk készített kisfilmeket, azokról a témákról, amelyek befolyásolják az életüket.A nevezéshez a résztvevőknek mindössze egy írott szinopszist és egy okostelefonnal készült kisvideót kell magukról készíteniük, amelyekben bemutatják filmjük lényegét. A pályamunkák közül egy ismert filmrendezőkből álló szakmai zsűri választja majd ki azt a tízet, akik közül öt szerencsés a közönség szavazatai alapján kap lehetőséget, az EU jóvoltából pedig pénzügyi támogatást filmje elkészítésére.