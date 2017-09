Nevessen, izguljon, kapaszkodjon a szék karfába: a héten ezeket a premierfilmeket ajánljuk!

Terminátor 2. - Az ítélet napja 3D

Amerikai bérgyilkos

Újra otthon

Személy szerint nem kenyerem a 3D. A színes-szagos dolgok egy réten jól mutatnak, de amikor valaki hanyagságát palástolná vele, és afféle történet, karakter vagy színészi játék szurrogátumként felhasználva keni rá a vászonra, kinyílik az embernek a bicska a zsebében. Viszont, ha egy jó filmről van szó, az teljesen más tészta. Az akciófilmek akciófilmjeként aposztrofált Terminátor 2-nek nagyon is jól áll a 3D, mivel itt maga a történet is rendesen dolgozik. Az idén 26-ik születésnapját ünneplő film témájában még mindig aktuális, és szeptember 14-től újra megtekinthető. Figyelem! A T-1000-t éjfél után tilos gépsonkával etetni…Mitch Rappnek minden bejött. Majd a sikeres atléta élete egyszer csak derékba tört, mikor is barátnője egy terrortámadás közben életét vesztette. Mitch mindenét a bosszúra tette, és egyszemélyes hadseregként nekiállt, hogy szépen lassan felszámolja a támadást elkövető terrorista sejteket. Erre persze felfigyel a CIA, és a srácot kiképezve, fájdalmát kihasználva állítja soraiba, hogy szépen lassan átformálva ne személyes céljait, hanem A Cég ügyeit helyezze előtérbe. A film alapját Vince Flynn Bérgyilkos című könyve adja, és a rendező az a Michael Cuesta, aki többek között a Homeland című sorozatot is jegyzi. Bemutató szeptember 14.Reese Witherspoon új filmjében egy elvált nőt alakít, aki gyermekeivel visszaköltözik az anyjához. A dolgokat bonyolítja, hogy egy bulin megismerkedik pár sráccal, akiket az anyja befogad, és egyikkel Reese viszonyt is kezd. Aztán jön a csavar, megjelenik a volt férj, aki vissza akarja kapni a családját. A trailerből nem derül ki, hogy hova akarnak kifutni a szálak, de ha figyelembe vesszük, hogy ilyen sztoriból láttunk már százat, talán nem is futnak sehova. Az Újra otthon egy teljesen lapos, és felejthető randifilmnek ígérkezik, ami szeptember 14-én startol, és a premier végeztével, tiszavirág sorsát betöltve csak egy üres sor marad Reese kisasszony önéletrajzában.